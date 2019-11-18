Что нужно сделать по закону, найдя крупную сумму денег

Найдя на улице бумажник с внушительной суммой, человек, нуждающийся в деньгах, едва ли подумает о том, что с находкой можно сделать что-то иное кроме того, как… забрать себе. Вот только подчас жажда шальных денег может привести к неприятным последствиям. "Рамблер" выяснял, как грамотно распорядиться внезапным кушем.

Дело в том, что по закону с момента обнаружения чужой вещи (будь то кошелек, набитый деньгами, бесхозный велосипед или дорогое пальто) вы несете за нее ответственность. Поэтому первое, что необходимо сделать, чтобы избавиться от ненужной ответственности, — отправиться в полицию или в орган местного самоуправления и рассказать о находке, то есть написать заявление. Кстати, по закону честность должна быть вознаграждена, — полиция обязана выплатить вам 20% от стоимости находки. Если в течение полугода законный владелец вещи, которую вы обнаружили, не объявится, она автоматически переходит вам.

Найти бумажник с крупной суммой можно нечасто. Еще реже люди натыкаются на клад. Но порой такое все-таки происходит. И как же следует поступить с кладом, если он вдруг оказался у вас в руках? Согласно Гражданскому кодексу, любые ценные предметы, зарытые в земле, в случае, если их собственника установить невозможно, принадлежат тому, на чьем участке был спрятан клад и тому, кто клад обнаружил. Эти два человека делят находку поровну.

Однако если кладоискатель обнаружил вещи, представляющие культурную ценность, их необходимо передать в государственную собственность.