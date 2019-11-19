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Почему Албания хотела «присвоить» себе советские подлодки 

Русская семерка 1 час назад
Как Албания хотела «присвоить» советские подлодки
Фото: Русская семерка
Когда в марте 1953 года стало известно о смерти Сталина, по приказу албанского лидера, Энвера Ходжи на главной площади Тираны собралось всё население столицы: на коленях они давали клятву верности и вечной благодарности почившему советскому вождю. Всего через восемь лет отношения между СССР и Албанией были разорваны. Что стало причиной раскола?

Союзники навек

После окончания Второй Мировой войны Албания, единственная страна в Восточной Европе, которую не освобождала Красная Армия, прочно вошла в орбиту советской политики. Советский Союз предоставил льготный кредит албанскому правительству, а также безвозмездно вооружил армию балканского государства. Когда в отношениях Сталина и Тито наметился раскол, Энвер Ходжа, лидер Албании, занял просоветскую позицию. Он быстро расправился с проюгославскими группами и даже казнил министра внутренних дел, сторонника Тито — Кочи Дзодзе. Албания стала полноправным членом СЭВ, а СССР получил базу для подводных лодок во Влёре.

Кто ещё ревизионист

После смерти Отца народов Ходжа направил в Москву делегацию — договариваться о новом пакете советской помощи. В СССР албанцев встретили довольно холодно: Маленков, возглавлявший правительство, не мог оказать масштабную поддержку. Не дали результатов и переговоры с новым советским лидером, Хрущёвым. Вместо помощи он предложил всем странам соцлагеря провести реформу руководства партии и принципов его избрания. В Албании в этом увидели попытку избавиться от партийцев «сталинской школы».
Ещё одним ударом по «нерушимому» советско-албанскому блоку стал XX съезд КПСС в феврале 1956 года. В своём выступлении, которое слушали также представители зарубежных компартий, Никита Хрущёв обосновал необходимость новой политики «сосуществования», главная задача которой — избежать прямой конфронтации стран с разным государственным строем. Албанская Партия труда восприняла выступление Хрущёва как отказ от ленинского учения, забвение идеи интернационализма. Не менее тяжело в Тиране восприняли и «секретный доклад» Хрущёва в финальной части Съезда, касавшийся культа личности Сталина и репрессий. Для Энвера Ходжи, считавшего Сталина идеалом правителя, подобный подход был настоящим ревизионизмом.

Китайская карта

Единомышленника в осуждении «ревизионизма» СССР Энвер Ходжа нашёл в лице Мао Цзэдуна. КНР стала важным поставщиком экономической помощи в Албанию, причём по этой линии началось соревнование с Советским Союзом: на Албанию, как из рога изобилия лились кредиты и помощь советских специалистов. Несмотря на усилия Хрущёва, на совещаниях коммунистических партий Албания всё чаще согласовывала свою позицию с Китаем. Впервые это проявилось на Московском совещании в ноябре 1957 года.
Такое поведение Энвера Ходжи немало обеспокоило Хрущёва. Он даже готов был в пику лидеру Албании обсудить вопрос о греческой автономии на юге балканской страны. Первый секретарь указал Тиране на её место в «социалистическом разделении труда»: теперь вместо пшеницы Албании предлагалось выращивать апельсины. На Бухарестском совещании в апреле 1960 года СССР подверг критике «ложную и вредную» линию КНР, и только албанская делегация выступила на стороне Китая.
Единство социалистического блока нужно было восстановить любой ценой, и СССР прибег к экономическому давлению: албанская армия перестала получать оружие из стран Варшавского блока, а поставки зерна сократились настолько, что его пришлось закупать в капиталистической Франции. Противоречия между Москвой и Тираной «кристаллизовались» в ходе Московского совещания 1960 года и вылились в неприкрытую ссору двух лидеров.

Лодки уходят

В январе 1961 Албанская Партия труда отказалась направить в Москву на экономические переговоры делегацию высокого уровня. Советское руководство восприняло это как вызов и отозвало всех специалистов из Албании. Параллельно разворачивался конфликт из-за советской военно-морской базы в порту Влёр. Ходжа в официальном письме ко всем компартиям сетовал на передачу базы в полное управление советскому маршалу А. А. Гречко и объявлял всё имущество, включая советские подводные лодки, собственностью Албании. Видя угрозу стратегическим силам, руководство СССР вывело на родину все подлодки с советскими экипажами, а также ремонтную базу «Котельников».
На XXII съезде КПСС в октябре 1961 года Никита Хрущёв подверг руководство Албании открытой критике и заявил, что нормализация отношений возможна лишь после ухода Энвера Ходжи. После этого взаимные обвинения в ревизионизме и предательстве стали регулярными, а окончательный разрыв дипломатических отношений в декабре 1961 года — закономерным. Вслед за СССР уровень дипломатического представительства понизило большинство стран социалистической Европы. Через год Албания официально прекратила членство в СЭВ, а в 1968 в ОВД, превратившись в изгоя социалистического мира.
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Теги:
Истории , Жизнь после смерти , Мао Цзэдун , Энвер Ходжа , МВД , КПСС
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