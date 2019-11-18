Почему грузины возненавидели Хрущева

Развенчание культа личности Сталина привело не только к оттепели, но и к резкой обратной реакции. Не все готовы были отказаться от многолетнего идеала. Почему грузины вступились за поверженного диктора — в статье «Рамблера».

Закрытый оклад Хрущева о культе личности Сталина и его последствиях разошелся в устной форме по всему Советскому Союза. Общественность была взбудоражена — гениальный «отец народов» внезапно превратился в палача, мерзавца и виновника массовых репрессий. Еще раньше врагом народа стал ближайший соратник Сталина Берия. Стремительные перемены сбивали с толку всех. Но в особенности это отразилось на Грузии.

Грузия в Советском Союзе занимала особое место, как родина вождя. И хотя сам Сталин не слишком ярко это афишировал, его национальность, статус и даже привычки — чисто грузинская любовь к застольям, например — отражалась и на отношение к Грузии. Об этом говорит даже тот факт, что именно грузинская кухня в СССР долгое время считалась выбором настоящих гурманов, ценителей, признаком престижности самого мероприятия. Неслучаен и тот факт, что Тбилиси стал четвертым городом, который получил метро — раньше него только Москва, Ленинград и Киев.

Несмотря на то, что политические чистки не обошли Грузию стороной, отношение к вождю в стране продолжало оставаться очень личным. Им гордились — грузин возглавлял огромную страну, был непререкаемым авторитетом, победителем в войне, абсолютным правителем. Доклад Хрущева восприняли не только как оскорбление лично Сталина, но и как всей Грузии.

Кроме того, муссировались устойчивые слухи о грядущем переселении грузинского населения в Сибирь. Хотя фактических оснований для них не было, хватило и обычных разговоров.

Все это привело к трагедии. Еще 4 марта возле монумента Сталину начали собираться недовольные, на следующий день возникла стихийная демонстрация студентов и рабочих, которые требовали от властей официально почтить память Сталина в годовщину его смерти. В течение нескольких дней Тбилиси был охвачен спонтанными митингами. Милиция растерялась, в город стали перебрасывать войска.

Собственно, от волнений в Новочеркасске, требования несогласных было чисто политическими — 9 марта сделать выходным траурным днем, в прессе напечатать уважительные статьи о Сталине, в кинотеатрах показать фильмы о нем — «Падение Берлина» и «Незабываемый 1919-й». В Тбилиси стали подтягиваться и активисты из других районов, в частности, из Гори, где Сталин родился.

Местные власти были готовы идти на компромисс, но к вечеру 9 марта среди демонстрантов зазвучали и более радикальные заявления — например, о независимости Грузии.

Наконец, часть демонстрантов решила прорваться в Дом связи, чтобы отправить телеграмму Молотову — верному сталинцу.

Однако в доме уже находились солдаты. Активистов задержали, однако товарищи решили их отбить. В итоге прозвучали выстрелы, сначала в воздух, а потом и по людям. Стрельба спровоцировала панику и давку. Точное число жертв до сих пор неизвестно, по разным оценкам — от нескольких десятков до 150 человек. 39 человек получили сроки за участие в митингах. Все эти события наложили отпечаток на грузинское население, поэтому отрицательное отношение к Хрущеву сохранилось до конца СССР.

В 1961 году Отар Миквабишвили, Алеко Меладзе, Абрек Батошвили и Акакий Мдинарадзе были арестованы за подготовку покушения на Хрущева. Миквабишвили приговорили к смертной казни, но мать осужденного написала и передала письмо Хрущеву с просьбой заменить казнь на 15 лет лишения свободы. Хрущев согласился. Впрочем, исправить о себе впечатление у грузинского народа не получилось. Его обвиняли в том, что антисталинская кампания становится антигрузинской, будто бы Сталин совершал преступления из ненависти к другим народам.

В современной Грузии об этих событиях вспоминают неохотно, ведь в отличие от восстания в Будапеште или событий в Праге, люди бунтовали в защиту диктатора, а не против него. Национальная принадлежность оказалась важнее объективной оценки деяний знаменитого соотечественника.