Почему сфинксов в Петербурге считают проклятыми

Почему сфинксов в Санкт-Петербурге считают проклятыми

Величественные фигуры полулюдей-полульвов впечатляют и коренных петербуржцев, и гостей Северной столицы. Первые слагают про загадочных стражей фараоновских гробниц легенды, вторые — с упоением слушают и пытаются разгадать тайну петербургских сфинксов.

Воинственные стражи Университетской набережной

Только сфинксы на набережной Невы — настоящий раритет. Их возраст насчитывает три тысячелетия, и, по мнению советского востоковеда Василия Струве, петербургским пятиметровым фигурам из египетского гранита нет равных в мире. Приобретены древнеегипетские статуи были в 1832 году императором Николаем I, но покидать охраняемую с 14 века до н.э. гробницу фараона Аменхотепа III стражи не спешили. Сначала они «спрятались» под слоем песка, когда храм и гробница были разрушены. Затем им на помощь пришла Госпожа бюрократия. Пока российский император колебался, покупать или нет, не имеющие практической ценности статуи, их приобрели французы. Но вывести грандиозные фигуры из Александрии французы не успели — помешала революция 1830 года. Пришлось перепродавать произведение античного искусства русским. Сопротивлялись сфинксы и при погрузке на корабль «Добрая надежда». Трос, удерживающий одну из статуй, лопнул. След от впившегося каната остался на лице сфинкса навсегда, при этом в «бою» получеловек-полулев лишился подбородка. Но и кораблю досталось — борт, куда упал суровый египетский страж, был серьезно поврежден, а мачта превратилась в щепки. С горем пополам фигуры доставили в Петерб