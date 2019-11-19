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Когда решила научить кота танцевать 

Рамблер 1 час назад
Девушка решила научить кота танцевать, опустив его лапами в клейкую ленту.
Ролик от "Бествидео".
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
Истории , Видео
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