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Почему Суворова обвиняют в геноциде ногайцев 

Русская семерка 1 час назад
Почему Суворова обвиняют в геноциде ногайцев
Фото: Русская семерка
Прославленный русский полководец Александр Васильевич Суворов (1730-1800) был верным слугой всероссийских самодержцев и исполнял свой долг всюду, куда его отправляли. Среди его военных операций были и те, что могут быть охарактеризованы, по терминологии нашего времени, как «карательные».

Польша и националистические организации Беларуси

В июле 2018 года в городе Кобрин Брестской области Республики Беларусь националистические активисты вывесили на стене краеведческого музея плакат со злобной карикатурой на Суворова и утверждениями, что русский полководец отнял у белорусов свободу. Об этом тогда сообщили некоторые СМИ, а сам плакат был в тот же день снят сотрудниками музея. О каких событиях хотели «напомнить» белорусам националисты?
В 1793 году три великие державы — Россия, Австрия и Пруссия — предприняли третий раздел Речи Посполитой. В ответ в Польше началась война за независимость, предводителем которой стал Тадеуш Костюшко. Главной ударной силой в подавлении движения стала российская армия, а её главнокомандующим был назначен Суворов.
В 1794 году Суворов начал победоносное наступление на польских повстанцев, увенчавшееся осенью того же года штурмом их опорного пункта — Праги, предместья Варшавы на правом берегу Вислы. После взятия Суворовым польской Праги в Европе был впервые запущен мем о «русских зверствах».
По утверждениям, охотно печатавшимся в тогдашней печати как Франции, так и Англии (хотя оба эти государства воевали между собой), русские солдаты врывались в дома и убивали всех, кто попадался под руку, не щадя ни женщин, ни детей. Резня происходила не только в Праге, но и в капитулировавшей вслед за ней Варшаве. По утверждению польского историка Адама Замойского в книге «Последний король Польши», вышедшей в Лондоне в 1992 году, жертвами русской армии стало больше 20 тысяч мирных жителей польской столицы.
Свидетельства о резне подтверждаются и русской стороной. Об эксцессах писали в своих воспоминаниях участники штурма, офицеры царской армии Лев Энгельдгардт и фон Клуген (чьи записки воспроизвёл писатель Фаддей Булгарин).
Дореволюционный историк Н. А. Орлов в книге «Штурм Праги Суворовым», изданной к столетию события, тоже не отрицает массовых расправ, называя виновными одних лишь недисциплинированных казаков. По его утверждению, Суворов гарантировал жизнь тем польским жителям, кто явится в русский лагерь, и сдержал слово. Оставшиеся же в городе подверглись бойне.
Российские историки оправдывают поведение солдат Суворова местью за события в апреле 1794 года. Тогда, в начале польского восстания, был целиком вырезан русский гарнизон в Варшаве в количестве 4000 солдат. Почему очерняющая русского полководца афиша появилась именно в Кобрине?
Именно после третьего раздела Польши эта часть Беларуси была включена в Российскую империю, и Екатерина II пожаловала лично Суворову под Кобрином огромное земельное владение — бывшую королевскую мызу Кобринский Ключ. Больше 8000 крестьян, населявших земли Кобринского Ключа, были обращены в крепостных.

Ногайцы

Руководитель организации российских ногайцев «Бирлик» Янгурчи Аджиев написал книгу «Геноцид ногайского народа». 1 октября каждого года активисты «Бирлика» делают попытки отметить годовщину своего геноцида. Какое событие имеется в виду?
В конце 18 века большая часть ногайцев проживала на Кубани. По Кучук-Кайнарджийскому миру с Турцией в 1774 году Крымское ханство, в состав которого входили земли по Кубани, было провозглашено вассальным от России, а не от Турции.
Суворов в 1777 году был назначен командиром Кубанского корпуса, и ему уже тогда приходилось усмирять волновавшихся от смены подданства ногайцев. В 1781 году на Кубани вновь возникли волнения ногайцев против крымского хана Шахин-гирея, бывшего ставленником России.
В 1782 году Суворов вновь был назначен командиром Кубанского корпуса и подавлял эти выступления. Многие ногайцы ушли за Кубань, в турецкие владения.
В апреле 1783 года Екатерина II объявила земли Крымского ханства присоединёнными к Российской империи. Наместник Тавриды князь Потёмкин поручил Суворову принять меры к привлечению ногайцев на прежние места жительства и приведению их в подданство России.
В конце июня 1783 года Суворов доносил Потёмкину, что ему ничего неизвестно о ногайцах, желающих перекочевать обратно в Россию. Но в отношении оставшихся в России ногайцев политика «разделяй и властвуй» принесла свои плоды. Задобрив богатыми подарками мурз главнейших ногайских орд, Суворов 5 июля 1783 года привёл их в торжественной обстановке в Ейске к присяге на верность императрице Екатерине.
«Начните великолепное празднество по вкусу сих народов, прибавьте к тому приличное военное увеселенье до глубокой ночи и продолжите парадирование войск по вашему усмотрению»,
— напутствовал Суворов коменданта об организации мероприятия, как о том повествует сборник документов о Суворове, выпущенный «Воениздатом» в 1951 году.
Однако ещё 21 июня 1783 года Потёмкин отдал приказ Суворову готовить поголовное переселение ногайцев за реку Урал, а также в Тамбовскую и Саратовскую губернии. Присяга была предпринята только затем, чтобы на неё можно было сослаться как на обязательство ногайцев беспрекословно повиноваться российским властям.
Переселение было предпринято как с целью предотвратить возможные сепаратистские действия ногайцев при новых войнах с Турцией, так и потому, что на их земли по Кубани планировалось расселить только что разгромленное Запорожское казачье войско.
Вскоре после присяги ногайцам было объявлено о переселении. Суворов заранее принял меры против возможного бунта и сосредоточил войска. Несмотря на это, бунт начался в ночь с 30 на 31 июля. Лишь немногие ногайцы согласились на депортацию. Большинство выступило с оружием в руках.
Суворов действовал решительно. 1 августа на реке Ее произошла битва, после которой, как пишет историк Р. К. Керейтов в сборнике «Кавказская война: уроки истории и современность» (Краснодар, 1995), «вся степь была покрыта убитыми ногайцами». Часть ногайцев смирилась, другая прорвалась за Кубань в турецкие владения.
Потёмкин предписал Суворову преследовать мятежных ногайцев до полного уничтожения, считая их не подданными, а врагами России, не заслуживающими пощады. Во исполнение этого приказа Кубанский корпус Суворова и донские казаки во главе с наказным атаманом Иловайским перешли Кубань и 1 октября напали на лагерь ногайцев в урочище Керменчик на территории Османской империи, с которой в то время у России войны не было.
Суворов отдал приказ беречь снаряды и пули, а действовать в основном штыками. Как считает упомянутый историк, жертвами резни стали десятки тысяч ногайских воинов, а всего в ходе усмирения ногайского восстания погибло и умерло при депортации примерно 400 тысяч ногайцев обоего пола и всякого возраста. Около 700 тысяч ногайцев за 1777-1783 гг., по данным Владимира Гутакова («Русский путь к югу», «Вестник Европы», 2007, № 21), ушли в пределы Османской империи.
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Теги:
Истории , Александр Суворов , Тадеуш Костюшко
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