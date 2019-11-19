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Главные ошибки, о которых мы жалеем в конце жизни 

Рамблер 2 часа назад
В пожилом возрасте люди так или иначе подводят итоги прошедших лет. И нередко им приходится жалеть об одних и тех же ошибках, которых можно было бы легко избежать. "Рамблер" выяснил, какие вещи из прошлого чаще всего волнуют людей на закате жизни.

Излишний трудоголизм

В юности мы хватаемся за любую возможность подзаработать, в молодости пропадаем на стажировках, ближе к 30 начинаем строить карьеру и ставим ее в приоритет. Нам кажется, что личная жизнь, друзья и родители никуда не денутся, а вот конкурентов на вожделенную должность слишком много и давать им спуску нельзя. Вот только в погоне за работой мечты люди забывают о жизни вне офисных стен, что в конце концов приводит к выгоранию не только в профессии, но и в других сферах жизни.

Прекращение общения с лучшими друзьями

Нередко некогда самые близкие приятели перестают общаться просто потому, что "переросли" эту дружбу — у них появились другие интересы, увлечения и стремления. Но порой случается и так, что один человек забывает про всех друзей, считая, что они будут всегда рядом, даже если не поддерживать с ними контакт. Поначалу друзья терпят такое отношение, но впоследствии у них попросту не остается эмоциональных сил на вечное ожидание.

Зависимость от чужого мнения

Вспомните, как часто вы отказывались жить так, как хочется именно вам, боясь общественного мнения? Идя на поводу у других людей и пренебрегая собственными желаниями, мы предаем свои мечты и буквально проживаем чужую жизнь, забывая о том, что переиграть ее будет невозможно.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Истории , Видео
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