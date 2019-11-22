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«Кодекс Гигас»: где сейчас находится книга, написанная самим дьяволом 

BigPicture.ru 1 час назад
Где сейчас находится книга, написанная дьяволом
Фото: Кадр из фильма "Имя розы"
В первой половине XIII века послушник бедного чешского монастыря написал книгу, которую из-за огромных размеров назвали Codex Gigas, что в переводе с латыни означает «Гигантский кодекс». Позже ее стали именовать «Книгой дьявола», считая, что автор книги — сам сатана. И предпосылки для такого смелого вывода были.

Монах и дьявол

Легенда гласит, что монах Герман-затворник из бенедиктинского монастыря чешского города Поджалице совершил серьезное прегрешение. За грех братия решила замуровать его живым в стене, но Герман пообещал монахам, что за одну ночь напишет книгу, которая прославит монастырь.
Он сдержал слово и к восходу солнца закончил книгу, названную «Кодекс Гигас» или «Библия дьявола». Рукопись весила 74 килограмма, а для ее создания ушли шкуры 160 ослов. Высота книги — 90 см, ширина — 49 см, а толщина — 22 см. По легенде, Герман заключил договор с сатаной, который сделал за него всю работу.
В кодексе есть единственное средневековое изображение дьявола в полный рост. Рисунок размещен на странице 290 и выделяется среди остальных иллюстраций. У него другая окраска и стилистика, а сама страница — темнее остальных.
Сторонники мистической версии происхождения книги считают, что это своеобразная метка повелителя ада.
На бедрах дьявола нарисована повязка из шкур горностая — символа королевской власти, что для эпохи Средневековья немыслимая дерзость. Остается загадкой, почему монаху разрешили оставить такой вызывающий рисунок.
Восемь страниц сразу за портретом дьявола залиты чернилами и смысл написанного на них ученым выяснить не удалось. Всего в кодексе 640 страниц, но до нас дошло 624, а недостающие листы вырвали из книги и уничтожили еще в Средневековье.

Один автор

Книга — сборник всех знаний, которыми располагал Бенедиктинский орден в XIII веке. В ней можно прочесть тексты Библии, произведения «Иудейские древности», «Иудейская война» Иосифа Флавия, средневековую энциклопедию «Этимологии» Исидора Севильского, медицинские трактаты, Новый Завет и наставления в покаянии.
Далее идет портрет дьявола, описания ритуалов изгнания злых духов, «Чешская хроника» Козьмы Пражского и календарь.
Графологическая экспертиза подтвердила, что текст кодекса и все иллюстрации начертаны рукой одного человека. Для писца эпохи Средневековья считалось нормой переписывать по 100 строк текста в день. При условии непрерывной работы при шестичасовом световом дне на создание кодекса у монаха ушло бы 30 лет.

История кодекса

Интересно, что монастырь в Подлажице считался бедной обителью с малочисленной братией, а написание любой книги, особенно такой как кодекс, стоило огромных денег. Откуда нищие монахи взяли пергамент, краски и чернила? Из-за финансовых трудностей братия продала кодекс монастырю города Седлеце. Впоследствии фолиант несколько раз переходил к новым хозяевам и в результате оказался в Брумовом монастыре.
В XVI веке таинственная книга привлекла внимание мистиков, и все заговорили о рукописи, написанной самим сатаной.
Кодекс исследовали ученик Парацельса Кристофор Шлихтинг и император Священной Римской империи Рудольф II, который перевез рукописную книгу в Пражский замок.
Во время Тридцатилетней войны шведы штурмом взяли Прагу и вывезли кодекс как трофей. С 1646 года «Книга дьявола» хранится в Шведской королевской библиотеке Стокгольма. Несмотря на габариты и большое количество владельцев рукопись отлично сохранилась. Сегодня все страницы таинственной книги оцифрованы и опубликованы в свободном доступе.
В истории сохранились и другие примеры связей человека и дьявола. Инквизиция обвиняла французского священника Урбена Грандье в том, что он заключил договор с сатаной ради богатств и власти над женщинами.
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