Почему чокаться можно только алкогольными напитками

Весело произнося тосты во время застолий, мы редко печёмся о формальностях и даже не задумываемся, почему во всем мире сложилась традиция произносить добрые пожелания перед распитием спиртных напитков. В то же время эта традиция уходит корнями в глубокую древность и, как и любое ритуальное действо, окутано потаенными смыслами и обрядами.

Как появился тост

Традиция произносить тосты восходит еще к Древнему Риму — колыбели виноделия и пышных празднеств. Во время пира римляне приносили жертву богам, выливая немного вина из бокала на землю, и произносили короткие молитвы.

Само же слово «тост» происходит из английского языка и неслучайно совпадает с названием поджаренного ломтика хлеба (от лат. torreo — «обжигать). В конце XVII века в Европе существовал обычай добавлять пряный кусочек хлеба в чашу с вином для усиления вкуса напитка. Гость, которому хозяин передавал вино с хлебом, должен был произнести в его честь благодарственную речь, либо тост поднимался в честь прекрасной дамы, присутствовавшей за столом.

На Руси же приветственные речи перед распитием вина назывались здравицами — от заздравной чары, которую еще во времена язычества пускали по кругу во время праздничных пиров, именуемых братчинами. Заимствование слова „тост“ относится уже к XIX веку и впервые упоминается в „Словаре церковнославянского и русского языка“ 1847 года.

Следуя этикету

Поскольку в России считается, что без тоста пьют только алкоголики, у нас поднимать тосты можно какие угодно и по любому поводу. Однако в Европе традиция произносить тосты существует в обязательном порядке только на самых торжественных мероприятиях: во время свадеб, юбилеев, чествований по случаю вручения награды и т. д. Темой для тостов, соответственно, становится основной повод торжества.

К слову, любимая россиянами традиция чокаться бокалами в Европе тоже отходит в прошлое — несмотря на то, что, как и сам тост, имеет древнее происхождение. Связана она со стародавним суеверием, что вместе с напитком в человека могут войти злые духи. Чтобы не допустить этого, нечистую силу распугивали звоном посуды. По этой же причине некоторые африканские племена до сих пор, перед тем, как выпить, звенят колокольчиками. Тем не менее на западных официальных приемах чокаться обычно уже не принято, либо во время чоканий мужчины держат бокалы ниже бокалов дам.

На официальных приёмах торжественные речи начинаются после десерта, когда подают шампанское. На менее формальных мероприятиях первый тост принято произносить не раньше, чем через 10-15 минут после начала застолья. Правила хорошего тона диктуют вначале предоставлять слово хозяину дома, старшему члену семьи или начальнику. Первым тостом обычно приветствуют почетного гостя или поднимают бокал в честь виновника торжества. Во время произнесения тостов считается крайне неприличным закусывать, пить, звенеть посудой или еще как-либо отвлекаться. По правилам этикета, тост следует слушать молча, с бокалом в руке, в особо торжественных случаях его слушают стоя. Стоя произносит речь и тостующий.

Тому, в честь кого был поднят тост, следует пить только после того, как из бокалов пригубят все присутствующие, а затем произнести ответный тост с благодарностью и пожеланием счастья-здоровья всем гостям. Избежать ответной речи дозволено только дамам. Они при желании могут ограничиться приветливой улыбкой. За двоих, от имени семьи, может выступить и один из супругов.

Нередко во время застолий наши сограждане, не желая пить алкоголь, в честь произнесенного тоста чокаются соком, газировкой или другими безалкогольными напитками, однако это противоречит правилам этикета. Если вы не можете или не желаете пить, из вежливости лучше хотя бы сделать вид, что пьете, слегка пригубив спиртное. Пить до дна принято только на самых важных тостах, обращенных к высшему руководству или молодоженам, либо если это требование было озвучено за столом.

В России негласное правило диктует второй тост поднимать за родителей. Третий же тост обычно обращен к тем, кого уже нет рядом. В случае поминания усопших, тост должен быть деликатным и максимально кратким, его произносят стоя и не чокаясь, а в советской армии третью поминальную рюмку по боевым товарищам и вовсе поднимали в тишине.

Важнее правил

Строгие требования этикета во время тостов соблюдаются россиянами редко. Зато наши застолья отличаются душевностью, что, пожалуй, важнее строгого следования правилам хорошего тона. В то же время, чтобы праздник не был испорчен нежелательными происшествиями, основы культуры застолий соблюдать все же стоит. Они позволяют держать ситуацию под контролем, не перебарщивать с алкоголем и сохранять уважение по отношению к присутствующим.