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Дикий волк с банкой на голове пришел к людям 

Рамблер 1 час назад
Дикий волк с банкой на голове пришел к людям. Он нуждался в помощи. Случай произошел в Индии. Компания фотографов, снимавшая дикую природу в лесу, заметила щемящую сердце картину — к ним за помощью пришел молодой волк. Бедняга головой застрял в большой пластиковой банке и, не найдя спасения, решился обратиться к людям. Одна из фотографов запечатлела животное. Она заметила, как несчастный волк сидит под деревом в полном одиночестве. При этом он не боялся присутствующих и, по всей видимости, старался, чтобы его заметили и избавили от пластикового капкана. Из-за своего состояния, голода и дикой жары зверь уже лишился последних сил. Не раздумывая ни секунды команда людей начала делать все, чтобы спасти бедного волка.
Видео с канала "Добрый канал".
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
Истории , Видео
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