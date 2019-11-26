Дикий волк с банкой на голове пришел к людям

Дикий волк с банкой на голове пришел к людям. Он нуждался в помощи. Случай произошел в Индии. Компания фотографов, снимавшая дикую природу в лесу, заметила щемящую сердце картину — к ним за помощью пришел молодой волк. Бедняга головой застрял в большой пластиковой банке и, не найдя спасения, решился обратиться к людям. Одна из фотографов запечатлела животное. Она заметила, как несчастный волк сидит под деревом в полном одиночестве. При этом он не боялся присутствующих и, по всей видимости, старался, чтобы его заметили и избавили от пластикового капкана. Из-за своего состояния, голода и дикой жары зверь уже лишился последних сил. Не раздумывая ни секунды команда людей начала делать все, чтобы спасти бедного волка.

Видео с канала "Добрый канал".