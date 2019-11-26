Почему в Мавзолее нельзя разговаривать

Те, кто был в мавзолее, наверняка знает, что существует масса запретов на поведение внутри него. Помимо того, что Ленина нельзя фотографировать, нельзя останавливаться и даже разговаривать. По всему периметру стоит охрана, которая не позволит даже попытаться нарушить правила. "Рамблер" рассказывает, почему при посещении мавзолея сохраняются строгие правила, которые не действуют во многих музеях.

Для того, чтобы разобраться в строгости, нужно вспомнить изначальную роль этого сооружения в самом центре столицы. Мавзолей считается памятником, а тело Ленина как горячо любимого вождя оставили для того, чтобы "трудящиеся" смогли его видеть. Раньше к сооружению на Красной площади относились не как к достопримечательности, а как к сакральному памятнику, где покоится великий человек.

Все правила о фотографиях и разговорах исходят из уважения и отношения к покойнику. Таким образом людей, посещающих мавзолей, обязывают почтить Ленина в тишине, без вспышек фотокамер. Также это сделано из соображений безопасности: с 1920-х годов мавзолей и Кремлевскую стену пытались осквернить. Некоторые люди пытались выстрелить в стеклянный саркофаг, взорвать его или пробить молотком.