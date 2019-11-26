Какие яйца на самом деле мешают плохому танцору

Наверняка вы слышали поговорку «Плохому танцору и яйца мешают», но уверены ли вы, что точно знаете о ее истинном значении? И о том, кстати, какие именно яйца имеются здесь в виду? «Рамблер» уверяет, что ничего пошлого в этом выражении нет.

На самом деле, речь в этой поговорке идет об обыкновенных куриных яйцах. При чем здесь они, спросите вы? Дело в том, что согласно одной из версий, рассказывающих о происхождении данного выражения, речь в нем идет о традиции некого «Яичного танца».

Действительно, в XVI-XVII веках в Европе существовало действо, названное так необычно. Хотя, как можно было еще окрестить па, которые выписывали танцоры среди разложенных на полу куриных яиц. Подобная забава показывала ловкость танцоров, лучшими из которых считались те, кто сумел исполнить свой танец, не наступив ни на одно яйцо.

У немцев, кстати, есть выражение: «Справляться с яичным танцем», то есть легко решать проблемы. Вероятно, в русском языке пословицу просто перевернули, а о куриных яйцах забыли.