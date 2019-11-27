Был ли СССР первым на Марсе

В историю изучения космоса вошла дата 27 ноября. В этот день стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2» оказался на поверхности «Красной планеты».

Он летел к орбите Марса более шести месяцев, после чего восемь месяцев ещё находился на ней. Далее последовал спуск, но из-за ошибки в бортовом ЭВМ, после чего приземление уже не могло выйти нормальным и аппарат разбился о поверхность планеты. Формально он стал первым аппаратом, который приземлился на Марсе. Добавим, что на станции «Марс-2» были опробованы новейшие системы, в том числе система автономной космической навигации и многие другие

Вместе с тем, уже 2 декабря 1971 года другая советская АМС «Марс-3» сумела доставить на поверхность Марса спускаемый аппарат методом мягкой посадки.