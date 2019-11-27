Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Где можно жить до 100 лет и оставаться здоровым
Где можно жить до 100 лет и оставаться здоровым
Места
Куда исчез золотой запас России в Гражданскую войну
Куда исчез золотой запас России в Гражданскую войну
Вещи
Как советский разведчик спас Сталина в 1943 году
Как советский разведчик спас Сталина в 1943 году
Люди
Какие яйца на самом деле мешают плохому танцору
Какие яйца на самом деле мешают плохому танцору
Истории

Был ли СССР первым на Марсе 

SM News + ещё 1 2 часа назад
Был ли СССР первым на Марсе
Фото: SM News
В историю изучения космоса вошла дата 27 ноября. В этот день стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции «Марс-2» оказался на поверхности «Красной планеты».
Он летел к орбите Марса более шести месяцев, после чего восемь месяцев ещё находился на ней. Далее последовал спуск, но из-за ошибки в бортовом ЭВМ, после чего приземление уже не могло выйти нормальным и аппарат разбился о поверхность планеты. Формально он стал первым аппаратом, который приземлился на Марсе. Добавим, что на станции «Марс-2» были опробованы новейшие системы, в том числе система автономной космической навигации и многие другие
Вместе с тем, уже 2 декабря 1971 года другая советская АМС «Марс-3» сумела доставить на поверхность Марса спускаемый аппарат методом мягкой посадки.
Видео дня. Гигантский питон проглотил оленя
SM News: последние новости
Предсказания на 2020 год от наследницы Ванги Каедэ Убер Предсказания на 2020 год от наследницы Ванги Каедэ Убер Почему так мало людей погибло при катастрофе близнеца «Титаника» Почему так мало людей погибло при катастрофе близнеца «Титаника» 10 редких фотографии России XX века, которые не увидишь в учебниках истории 10 редких фотографии России XX века, которые не увидишь в учебниках истории 
Теги:
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где можно жить до 100 лет и оставаться здоровым
Где можно жить до 100 лет и оставаться здоровым
Куда исчез золотой запас России в Гражданскую войну
Куда исчез золотой запас России в Гражданскую войну
Как советский разведчик спас Сталина в 1943 году
Как советский разведчик спас Сталина в 1943 году 1
Какие яйца на самом деле мешают плохому танцору
Какие яйца на самом деле мешают плохому танцору 5
Сельские фото, на которые без слез не взглянешь
Сельские фото, на которые без слез не взглянешь