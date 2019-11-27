Почему женщинам не дают пожизненное

В России к женщинам невозможно применить наказание в виде пожизненного заключения. Это правило было исследовано наукой уголовного права, поэтому эксперты выделили несколько причин. "Рамблер" рассказывает, почему ни одна женщина в России не можешь пожизненно находиться за решеткой.

Всего эксперты выделяют четыре причины против того, чтобы женщина всю жизнь сидела в тюрьме.

Во-первых, физические данные женщин не позволяют им проводить длительные сроки в тюрьме, некоторые из них просто не выдержат. Заключение сильно влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние. Если мужчину, совершившего преступление, "сломать" очень тяжело, то некоторые женщины не выдерживают и месяца в тюрьме. Кроме того, это сильно влияет на репродуктивное здоровье.

Во-вторых, многие люди считают, что ребенок гораздо ближе к матери, и только она способна его нормально воспитать. Из-за того, что у некоторых женщин на свободе могут быть дети, им не могут дать пожизненный срок.

Третьей причиной стала как раз репродуктивная функция. Женщины должны участвовать в продолжении рода, а для этого нужно сохранять их здоровье. В тюрьме это практически невозможно, уже не говоря о родах.

Однако все-таки главной причиной является то, что это экономически невыгодно. Женщины совершают меньше преступлений, которые наказываются пожизненным заключением. Для этого в тюрьмах для слабого пола нужно было бы дополнительное финансирование. Таким образом, это экономически невыгодно.