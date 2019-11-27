Танк ИС-2 и другое оружие с именем Сталина

Самый известный образец советского вооружения, имевшего индекс ИС — тяжелый танк прорыва, созданный во время Великой Отечественной войны. Сначала появился ИС-1 с 85-миллиметровой пушкой, затем более мощный ИС-2 со 122-миллиметровым орудием. В конце войны создали ИС-3, но он уже не воевал. Были и другие ИСы, вплоть до ИС-7.

Еще до появления этой машины, индекс ИС, что означает «Иосиф Сталин», получали и другие танки. И не только танки. Впервые такой индекс появился применительно к боевой бронированной машине в ходе работ по усовершенствованию танка БТ.

В 1935 году свой проект предложил Н. Ф. Цыганов, служивший техником в 4-м танковом полку. Собственно, сам Цыганов никакого технического образования не имел, потому к нему прикрепили группу инженеров, которые делали чертежи и расчеты. Проект нового танка назвали БТ-ИС. От серийных машин БТ его отличала только ходовая часть. Вместо двух ведущих пар колес стало три, из которых первая, вторая и четвертая пары были управляемыми. Предполагалось, что танк сможет на колесах развивать скорость свыше 100 км/ч, разворачиваться на месте и двигаться практически бесшумно. Было создано три опытных образца, которые испытывались в 1937-38 гг.. Планировали заказать партию из трехсот машин. В ходе работ появился еще один проект того же автора, с усиленным наклонным бронированием, получивший название БТ-СВ, где «СВ», означало «Сталин-Ворошилов». Танки Цыганова так и не приняли на вооружение, испытания не закончились, а вся группа была арестована.

Следующий проект танка с индексом ИС относился к классу сверхтяжелых и был предложен в 1940 году. Масса машины должна была составить около 70 т, бронирование до 100—110 мм. Вооружение состояло из 152-мм пушки в главной башне. Дополнительно танк имел три малых пулеметных башни, две из которых располагались в передней части машины, а третья на куполе главной башни. Хотя этот проект остался только на бумаге, он был вполне реализуем, ничего сверхсложного в нем не было.

Третий проект танка ИС относился к совершенно иному классу. В 1942 году на базе танка КВ создали машину, называвшуюся «объект 233» или КВ-13. Новый танк во многом походил на КВ-1, но был меньших размеров, массой около 30 т, с экипажем их трех человек (позже добавили четвертого) и мощной броней до 100 мм. Новая машина должна была быть более подвижной, чем остальные КВ, и предназначалась для непосредственной поддержки пехоты на поле боя. Танков такого класса на вооружении Красной Армии не было, а потребность в них была велика. Работы по «объекту 233» велись до осени, но никак не удавалось добиться надежной работы механизмов двигателя и ходовой части. В конце года «объект 233», на который очень рассчитывали, переименовали в ИС-1. Позже появился «объект 234», который назвали ИС-2. Танки ИС-1 и ИС-2 имели массу до 40 т, броню до 100 мм, 76-миллиметровую пушку и экипаж из четырех человек. Крест на новом проекте поставил захваченный образец немецкого танка «Тигр». Испытания показали, что создаваемый новый советский танк способен пробить только бортовую и кормовую броню «Тигра» с расстояния не более 200 м. Продолжать разработку такой машины сочли нецелесообразным и сосредоточились на других проектах. Принятый на вооружение в конце 1943-го знаменитый танк ИС-1 относился уже к совсем другому классу машин.

Именем Сталина называли и другие образцы военной техники. Хоть и неформально, но индекс «ИС» имел проект перспективного одноместного истребителя И-220. С одной стороны, перспективы у самолета действительно были хорошие. Работами занималось специально созданное под него конструкторское бюро. Основу КБ составили бывшие сотрудники Д. П. Григоровича, знаменитого авиаконструктора, который еще в Российской империи создавал первые (и лучшие) в мире самолеты морской авиации. За основу был взят один из проектов «короля истребителей» Н. Н. Поликарпова. Однако главным конструктором был назначен А. В. Сильванский, вся заслуга которого заключалась в том, что он был зятем первого наркома авиационной промышленности Кагановича. Его руководство привело к тому, что построенный образец истребителя не смог даже взлететь.

Имя Сталина использовали и в артиллерии. Индекс ИС применяли для обозначений минометов, разрабатывавшихся в КБ завода № 92, которым руководил В. Грабин. Правда, до сих пор очень мало информации о работе минометного отдела, известно лишь несколько образцов. Название ИС-3 носил 160-миллиметровый дивизионный миномет. Миномет ИС-7 представлял собой некий гибрид между минометом и полковой или батальонной гаубицей. А вот ИС-9 вообще относился к бронеавтомобилю БА-64, в башне которого установлен миномет ИС-7. Стоит заметить, что имя Сталина носила вся продукция завода № 92, так как сам завод носил его имя. И еще один миномет конструкции Грабина, 107-миллиметровый казнозарядный, предназначенный для установки в танк, назывался ЗиС-26. А про знаменитые пушки ЗиС-2 и ЗиС-3 хорошо известно.