Что стало с сектой, попросившей убежище в СССР

Небольшое южноамериканское государство Гайана больше всего известно тем, что здесь, в городе Джонстауне в 1978 году загадочным образом погибло 918 последователей секты «Храм народов». Известно, что лидер религиозного движения Джим Джонс вместе со своими последователями планировал переехать в Советский Союз, но не успел.

Что такое «Храм народов»

Джим Джонс проповедовал «апостольский социализм» и равенство людей вне зависимости от цвета кожи. В учении Джонса сочетались элементы марксизма (отрицание частной собственности) и христианства. Впрочем, есть мнение, что религиозный характер своей организации Джонс придал только для того, чтобы получить налоговые льготы. На практике он объединял людей в нечто вроде колхозов.

После того, как родственники привлеченных Джонсом в секту американцев стали жаловаться на пастора в прессу, утверждая, что его культ носит деструктивный характер, «Храм народов» перебазировался из Калифорнии в Гайану. Отметим, что в США у Джима Джонса имелись основания опасаться за свою жизнь.

Активным участием в политической жизни и поддержкой левых сил он нажил себе много врагов. В один из автобусов его организации подложили бомбу, кроме того, взрыв прогремел в доме собраний в Сан-Франциско. Самому Джиму Джонсу приходили письма с угрозами. Члены движения прожили в Южной Америке 4 года. Вдали от цивилизации они занимались преимущественно сельским хозяйством и работой на лесопилке, трудясь по 11 часов в день. В коммуне имелись детский сад, ясли и клуб. По вечерам проводились общие мероприятия.

Официальная версия

Об обнаружении в Джонстауне сотен трупов, на весь мир сообщило ЦРУ . По официальной версии властей США, последователи Джима Джонса совершили «революционное самоубийство», отравив себя и своих детей цианидом. Этому событию предшествовал убийство пятерых человек — конгрессмена Лео Райана и участников американской организации «Озабоченные родственники», которые приехали, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в Джонстауне.

Посетив колонию, Райан сумел забрать с собой нескольких человек, и Джонс отправил вдогонку своих людей, который расправились с политиком. Поняв, что убийство конгрессмена — это черта, после которой организация уже не сможет жить прежней жизнью, Джонс на общем собрании предложил членам коммуны выпить из большого бака фруктовый напиток Flavor Aid. В концентрат при приготовлении добавили цианид и транквилизаторы. Первыми его выпили дети, затем взрослые. Сам Джим Джонс и его соратница Энн Мур были застрелены — кто это сделал, осталось невыясненным.

Факты, противоречащие версии о самоубийстве

Не доверяющие выводам следствия авторы, указывают на ряд нестыковок. Выводы экспертов были основаны на вскрытии только нескольких трупов. Остальные тела, доставленные из Джонстауна на авиабазу в Пенсильвании, власти сожгли, не установив, вопреки американскому законодательству, точную причину смерти в каждом случае Кроме того, вопреки правилам, расследование инцидента началось только через 3 дня после события, когда тела в жарком климате уже начали разлагаться.

Главный патологоанатом Гайаны доктор Лесли Муту провёл выборочное вскрытие, по итогам которого заявил, что погибшие в Джонстауне не пили яд, а были убиты инъекциями. В пользу этого говорит поза большинства трупов — они лежали рядами лицом вниз. Известно, что жители Джонстауна не собирались умирать.

20 марта 1978 года делегация из поселения побывала в советском посольстве в Гайане и попросила политического убежища в СССР. В письмах к советскому руководству участница движения «Храм народов» Леонора Перкинс называла общину ««сельскохозяйственным кооперативом по советскому образцу» и жаловалась на преследования со стороны «американских реакционеров».

Фактически «Храм народов» готовился к скорейшему переезду в Россию, члены коммуны учили русский язык. Джим Джонс планировал посетить Москву в декабре 1978 года, чтобы решить практические вопросы переселения.

Советская версия

Имеющиеся в деле противоречия позволили публицистам из Советского Союза предположить, что события в Гайане — массовое убийство. С Джонсом и членами его секты расправились, чтобы не позволить им вести антиамериканскую пропаганду в СССР. В книге «Гибель Джонстауна — преступление ЦРУ», изданной в Москве в 1987 году коллективом авторов, приводятся факты, не укладывающиеся в рамки официальной версии.

Например, советский консул в Гайане Федор Тимофеев утверждал, что в день происшествия ему звонила последовательница «Храма народов» Шарон Амос, проживавшая отдельно, в Джорджтауне, которая передала срочное сообщение из Джонстауна. По этой информации, поселение было окружено войсками, а над ним кружили военные вертолёты. Впоследствии Шарон Амос и ее детей нашли зарезанными в её квартире — по официальной версии, она расправилась с ними сама, а затем покончила с собой.

Авторы книги также ссылаются на выжившего члена «Храма народов» Марка Пейна . По его словам, после отъезда Лео Райана в окрестностях Джонстауна высадился авиадесант из 120 наёмников ЦРУ. В тот самый момент, когда до колонистов дошла новость об убийстве конгрессмена, вооружённые люди ворвались в Джонстаун и начали расстреливать жителей. Одним из первых был убит сам Джонс.

Оставшихся сектантов под угрозой смерти рассредоточили по всему поселению и велели им выпить смертельный напиток. Тем, кто не хотел этого делать, ставили уколы с цианидом. Согласно данной версии, кроме инсценировки массового самоубийства, агенты ЦРУ также подстроили убийство Лео Райана заранее внедрёнными в «Храм народов» людьми.