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Какой ущерб Германия возместила СССР после войны 

Кириллица 45 минут назад
Какой ущерб Германия возместила СССР после войны
Фото: Кириллица
Прямой материальный ущерб СССР, по оценкам Чрезвычайной Государственной Комиссии, составил, в валютном эквиваленте, $128 млрд
Общий ущерб — $357 млрд Чтобы представить, сколько это, достаточно сказать, что в 1944 году валовой национальный продукт США (по официальным данным американского министерства торговли) составлял $361,3 млрд
Материальный ущерб (по отчетам ЧГК, представленным на Нюрнбергском процессе) составил около 30% национального богатства СССР; на территориях Советского Союза, находившихся в оккупации — около 67%. Народному хозяйству был нанесен ущерб на 679 млрд рублей (в госценах 1941 года).
А сколько немцы компенсировали?
По словам американского профессора Саттона (книга Sutton A. Western technology), репарации Германии и ее союзников позволили только на 40% компенсировать утраченный СССР в войне промышленный потенциал.
Проведенные же американским «Бюро стратегических служб» вычисления еще в августе 1944 года показывали цифру возможных репараций СССР в 105,2 миллиарда долларов (в пересчете на нынешний курс — больше 2 триллионов), что в 25 раз больше, чем СССР фактически получил по итогам войны. Что касается союзников Третьего рейха, то Финляндия была единственной страной, полностью выплатившей репарации СССР в сумме 226,5 млн долларов.
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