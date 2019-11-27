Какой ущерб Германия возместила СССР после войны

Прямой материальный ущерб СССР, по оценкам Чрезвычайной Государственной Комиссии, составил, в валютном эквиваленте, $128 млрд

Общий ущерб — $357 млрд Чтобы представить, сколько это, достаточно сказать, что в 1944 году валовой национальный продукт США (по официальным данным американского министерства торговли) составлял $361,3 млрд

Материальный ущерб (по отчетам ЧГК, представленным на Нюрнбергском процессе) составил около 30% национального богатства СССР; на территориях Советского Союза, находившихся в оккупации — около 67%. Народному хозяйству был нанесен ущерб на 679 млрд рублей (в госценах 1941 года).

А сколько немцы компенсировали?

По словам американского профессора Саттона (книга Sutton A. Western technology), репарации Германии и ее союзников позволили только на 40% компенсировать утраченный СССР в войне промышленный потенциал.

Проведенные же американским «Бюро стратегических служб» вычисления еще в августе 1944 года показывали цифру возможных репараций СССР в 105,2 миллиарда долларов (в пересчете на нынешний курс — больше 2 триллионов), что в 25 раз больше, чем СССР фактически получил по итогам войны. Что касается союзников Третьего рейха, то Финляндия была единственной страной, полностью выплатившей репарации СССР в сумме 226,5 млн долларов.