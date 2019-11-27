Почему эскимосы делятся женами

Почему у эскимосов существует обычай делиться женами

Эскимосский обычай «ареодярекпут», когда один эскимос на время дает свою жену другому, имеет древние корни и отражает их видение мира и суровые климатические особенности среды обитания.

Биологическая репродукция

Постоянный холод, отсутствие санитарно-гигиенических условий, неустроенность быта, тяжёлый труд и вредные привычки отрицательно влияют на способность эскимосок производить жизнестойкое потомство. За весьма короткий период фертильности жительницы Крайнего Севера должны родить как можно больше здоровых детей, хотя их число весьма редко превышает четверых. Преследуя цель обязательно обзавестись потомством, эскимосы практикуют прокат жен, поскольку существует ряд причин, препятствующих решению данной жизненно важной задачи.

Бесплодие

Эскимос имеет право одолжить супругу друга в случае, если его жена в силу проблем с репродуктивной системой оказалась не способной подарить ему ребенка. А если случается так, что бесплодным оказывается муж, тогда его супруга, чтобы забеременеть, находит утешение в объятиях названого брата.

Дети, рожденные при одолжении жен, воспитываются в семье законного мужа и имеют такие же права, как родные. Вообще в эскимосском обществе отсутствует понятие незаконнорожденный ребенок, поскольку здесь рады появлению любого малыша вне зависимости от генетического родства, которое никто никогда не пытается выяснить.

Такая страсть к потомству объясняется наличием древней легенды, согласно которой каждого эскимоса после смерти ожидает встреча с бессмертной старушкой, интересующейся, есть ли у покойника дети. В случае положительного отклика он отправляется в иглу, где его ждет встреча с ранее умершими родственниками. Если ответ отрицательный, то бабушка топит эскимоса в бездонном озере.

Желание иметь сыновей

Мысль на время отдать жену может посетить эскимоса, если его благоверная рожает исключительно девочек. Жажда иметь наследника мужского пола превалирует над понятием супружеская верность, которой в Заполярье не придают никакого значения.

Разбавление крови

Другим резоном смотреть сквозь пальцы на измены и даже поощрять их является желание разбавить кровь, чтобы иметь здоровое потомство. Живя обособленными группами, эскимосы в рамках одного поселения практически все приходятся друг другу дальними родственниками, а этот факт повышает риск рождения детей с серьезными генетическими заболеваниями.

Во избежание инцеста мужья инициировали межпоселенческий обмен женами, с которыми их не связывает фамильная близость. Результатом такого краткосрочного брака должна стать беременность супруги.

Гостеприимный гетеризм

Достижению этой же цели служил гостеприимный гетеризм, согласно которому в знак уважения хозяин дома разрешает каждому постороннему визитеру мужского пола переспать с его женой, при этом она должна приложить все усилия, чтобы вскоре после этой ночи у нее родился потомок с новым набором генов.

Особой популярностью этот обычай пользовался во времена активного освоения Арктики путешественниками из цивилизованных стран мира, которые, занимаясь этнографическими исследованиями, проводили много времени среди коренных жителей Чукотки.

Товарищество по жене

Традиция обмена женами на несколько месяцев способствовала формированию побратимных связей среди эскимосов из разных поселений. При бартере супругами между мужчинами завязывались особые отношения, по крепости взаимовыручки не отличавшиеся от кровных уз.

Чем больше товарищей по жене было у главы семейства, тем более влиятельным он выглядел в глазах сородичей. Дети, рожденные в таком браке, считались родственниками, а все его участники именовались «группой сердца». Семьи, пренебрегавшие этим обычаем, причислялись к изгоям, лишенным в случае беды социальных гарантий и помощи.

Болезненность

Товарищество по жене выручало мужчину, когда его законная жена по причине болезни или из-за ухода за малолетним ребенком не могла сопровождать мужа в многодневной охоте. Обратившись за подмогой к названому брату, эскимос получал в помощницы его жену, которая во время похода служила временному мужу и хозяйкой, и любовницей. Краткосрочная аренда супруги заканчивалась в момент возвращения, и если к этому времени она ждала ребенка, законный муж встречал ее с особыми почестями.