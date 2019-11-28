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Какие страны могли бы стать коммунистическими в 1945 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает, какие страны после окончания Второй мировой войны могли бы стать коммунистическими. Тогда на карте мира появилось много государств, принявших социалистический строй, однако таких стран могло бы быть больше. Например, социалисты традиционно сильны во Франции, где даже сегодня они являются довольно влиятельной партией. Похожая ситуация складывалась и в Италии. Имели возможность попасть в социалистический блок Финляндия и Австрия. Почему эти страны выбрали другой путь?
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему прибалтийские нации всегда были чужими в СССР. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Истории , Видео
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