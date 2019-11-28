Главные проколы советских разведчиков за границей

Радистку Кэт из «Семнадцати мгновений весны» раскрыли, когда она в роддоме в беспамятстве кричала по-русски «мама!». Есть сведения, что японского шпиона раскрыли в начале XX века — он говорил во сне на родном языке. А как это происходит в реальности?

Предатели сдают всех

Наиболее частая причина провалов — предательство кадрового разведчика или агента. Наиболее разрушительные последствия имел «раскол» осенью 1945 года Элизабет Бентли, раскрывшей всю американскую сеть советских агентов. Она назвала лично Эдгару Гуверу 150 имён, среди которых 37 высокопоставленных чиновников в шести стратегических ведомствах. В 1948-м Бентли выступает на слушаниях в Конгрессе. В 1951 году на процессе супругов Розенберг по обвинению в атомном шпионаже проходит как свидетель.

Элизабет Бентли родилась и росла в аристократической американской семье. Один из её предков подписывал Декларацию независимости США. В 1932 году для продолжения учёбы Элизабет приехала в Италию, где сначала примкнула к молодёжной фашистской организации, но любовь к профессору-леваку изменила её взгляды и спустя год после возвращения в США, в 1935-м, она вступила в ряды американской компартии, тогда ещё легальной организации. [С-BLOCK]

Один из создателей компартии США — эмигрант Яков Голос, имевший собственную турфирму. В реальности — советский нелегал, его правой рукой, а потом и возлюбленной становится Элизабет Бентли. В 1938 году она становится агентом НКВД с оперативными псевдонимами Умница и Мирна. В 1943-м Голос умирает от инфаркта на руках Элизабет, а она топит депрессию в алкоголе. Москва не доверяет ставшей психологически нестабильной Мирне и в 1944 году окончательно перехватывает у Бентли управление коммунистическими ячейками и агентурной сетью. Если Бентли приедет в СССР, её ждет орден Красной Звезды, но она воспринимает происходящее как признак ненужности, а связь с единомышленниками была для неё памятью об умершем возлюбленном. Теперь у неё нет ничего, кроме информации, которой она делится с ФБР . Советская разведка несколько лет приходила в себя от понесённого ущерба.

Мальчики, ведите себя прилично!

Советский фольклор знает как минимум три ответа на вопрос, как раскрываются советские разведчики: 1) они на ходу застёгивают ширинку; 2) неправильно повязывают галстук; 3) когда пьют чай, зажмуривают один глаз — привыкнув к тому, что чайная ложечка не вынимается из посуды, что невозможно на Западе.

Конечно, самоконтроль кадровых разведчиков таков, что они не прокалываются на мелочах. Тем не менее именно нарушение правил поведения вело разведчиков к провалу. Десятки их попались на неблаговидных поступках, раскрытие которых повлекло бы эвакуацию в СССР, конец карьеры, а то и суд. Так что альтернативой становилось сотрудничество с западными спецслужбами.

Очень часто причиной провала становилось увлечение «зелёным змием». Например, Геннадий Вареник, «корреспондент ТАСС», прокололся на пьянстве, как и дипломат Андрей Кулак, во время работы в США.

Не менее распространён был крах из-за интимных связей. Олег Гордиевский засыпался на посещении публичного дома, когда ещё студентом МГИМО , будучи на стажировке в Дании, без разрешения посетил Швецию. Тогда зарубежные спецслужбы не стали поднимать шум, дав перспективному кадру возможность вырасти. Владимир Резун , капитан ГРУ , больше известный как Виктор Суворов , был замечен на повышенном внимании к прекрасному полу, и МИ-6 в Швейцарии устроила ему «медовую ловушку», сняв на скрытую камеру любовные утехи. Кое-кого ловили на гомосексуализме, что по советским законам каралось уголовным преследованием.

Безудержная игра в карты или частые посещения казино также вели к провалу. Подводила разведчиков и элементарная жадность. Николай Чернов , технический специалист ГРУ, на $200 завысил расходы, с помощью хозяина подделав накладную, и в следующий раз его в том же магазине ждали сотрудники ФБР.

Сергей Моторин, сын руководителя томского обкома КПСС , майор КГБ, в 1980 году попадает в вашингтонскую резидентуру. У него возникает бурный роман с женой советского дипломата, Моторин часто снимал номера в отелях, чем и привлёк внимание ФБР. Он хотел купить в кредит бытовую технику, получил отказ, но американские спецслужбы провернули операцию стоимостью $950, и майор был прихвачен ФБР на нарушении американского налогового законодательства. Завербован за деньги в 1983-м. Все эти истории описал Николай Долгополов , историк спецслужб, а подтверждает их Дэвид Мейджор, директор контрразведывательной и разведывательной программы Совета национальной безопасности США (1985-1988).

Когда опыта маловато

Впрочем, в 1920-30-е годы, когда советская внешняя разведка ещё только переживала становление, провалы случались по неопытности самих разведчиков. Историк Павел Аптекарь пишет, что кадры разведки имели специфический конспиративный опыт, не всегда пригодный для операций. Сотрудникам не хватало образования, а разведчики в приграничных округах нередко плохо владели иностранными языками. Не добавляла координации и эффективности «размазанность» разведывательных задач между тремя структурами по советским законам — Разведупром, иностранным отделом (ИНО) ОГПУ и Коминтерном. К тому же коминтерновцы увлекались революционной агитацией и пропагандой в ущерб разведзадачам. Всё это привело к череде провалов во Франции, Швеции, Финляндии. Особо провальными стали 1932-1934 годы, о чём можно прочитать в книге «Империя ГРУ» историков Александра Колпакиди Дмитрия Прохорова . Советская агентурная сеть по всей Европе была разгромлена, прошли шумные судебные процессы, нанёсшие удар по имиджу СССР. Во многом это стало результатом халатности руководства разведки и недостатков в структуре и управлении резидентурами.

До сих пор не утихли споры, что стало причиной утраты ценного агента в США Гарри Голда: недоработка Центра или предательство. Голд уцелел даже после показаний Элизабет Бентли, но провалился в начале 1950-х годов.