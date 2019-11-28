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Вещи

Почему в Москве стало меньше воробьев 

SM News 1 час назад
Почему в Москве стало меньше воробьев
Фото: SM News
Ситуация с уменьшением популяции воробьев на территории Москвы получила развитие не в этом году, а наблюдается на протяжении последних лет. Орнитологи установили, что с каждым годом численность воробьев в Москве продолжает снижаться. Есть вероятность практически полного исчезновения этих птиц со столичных просторов.

Что говорят орнитологи?

Причина исчезновения воробьев в Москве предельно проста — была нарушена среда обитания этих птиц. На территории города активно выкашивается трава, состригаются кустарники, а птенцы воробьев могут питаться только в густых зарослях. Там они находят жуков и иных насекомых, необходимых для пропитания. Опавшие листья тоже убираются из парков, а именно в них воробьи находят себе еду.
Люди ошибочно относят воробьев к категории всеядных птиц, так как они питаются насекомыми лишь до определенного возраста. По мере взросления они добывают себе пищу самостоятельно, переставая быть разборчивыми в еде. Зимой воробьям себя довольно сложно прокормить, а человеческая деятельность ставит их выживание под угрозу.
Людей, которые обеспокоены исчезновением воробьев в Москве, местная администрация успокаивает тем, что птицы не вымерли, а просто сменили место обитания. Они скапливаются там, где есть подходящие условия для жизни и пропитания — за территорией мегаполиса. Орнитологи отмечают, что размеры стаи воробьев пропорциональны территории пропитания, поэтому птицам приходится искать более богатые пищей места вблизи столицы. Полное исчезновение воробьев недопустимо!Власти Москвы не должны допустить полного исчезновения воробьев на территории города, так как они приносят колоссальную пользу, поедая насекомых. Именно воробьи позволяют сохранять в целостности зеленые насаждения, а также урожаи на полях, ведь питаются они в том числе и вредоносными насекомыми.
Во многом благодаря этим птицам жители столицы могут комфортно ощущать себя возле водоемов. Орнитологи сходятся во мнении, что нужно предпринимать меры, чтобы воробьи вернулись на территорию столицы, обеспечив им необходимые условия обитания.
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