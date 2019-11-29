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У лайнера сорвало крышу на высоте 7000 метров 

Рамблер 47 минут назад
Видео рассказывает об авиаинцидентах, которые благодаря мастерству пилотов завершились с минимальными жертвами. В 1988 году у «Боинга», совершавшего полёт над Гавайским архипелагом, на высоте более 7 000 метров сорвало обшивку фюзеляжа. Из-за этого в салон рванул воздух около 500 км/ч, температура которого была -45 градусов. Пилотам удалось посадить лайнер на острове Мауи, при этом погибла лишь одна стюардесса. Все 84 пассажира и ещё пять членов экипажа остались в живых, хотя многие получили травмы. Смотрите ролик и узнайте, когда ещё пилоты сохранили десятки жизней.
Ранее «Рамблер» рассказывал о невероятных случаях спасения людей дикими животными. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Истории , Видео
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