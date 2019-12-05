Какая республика существовала всего 12 дней

В начале XX века в Европе начали появляться советские республики, одной из первых стала Эльзасская советская республика, правда новое государство, которое возглавил секретарь профсоюза пивоваров, просуществовало всего 12 дней. Что предшествовало возникновению молодой республики и почему ее жизнь оказалась такой короткой, рассказывает «Рамблер».

Эльзас входил в состав Франции с XVII века, но в 1871 году был аннексирован Германией, в ходе чего произошла насильственная германизация: введен режим военной диктатуры, запрещен французский язык.

10 ноября 1918 года, после восстания в Киле, ставшего началом Ноябрьской революции в Германии, в Эльзасе произошел митинг, закончившийся провозглашением Рабочего и Солдатского Совета города Страсбург. 11 ноября 1918 года на заседании Страсбургского Совета провозглашается независимость Эльзасской республики от Берлина, устанавливается народная власть, а председателем Совета выбирают секретаря профсоюза пивоваров по фамилии Ребхольц.

Новая власть приступает к налаживанию инфраструктуры города: издаются декреты о свободе слова и печати, налаживается работа транспорта, устраняются проблемы со снабжением продуктами, отменяется цензурный контроль за личной почтовой перепиской.

Однако, «разгуляться» новоявленной власти не дали. 21 ноября 1918 года французская армия вступила в Страсбург. Командующий армией генерал Анри Гуро не считает нужным признавать новую власть и отдает приказ окружить Дворец Справедливости.

Председателю Совета и членам нового правительства предъявлен ультиматум, который они, немного поколебавшись, принимают. 22 ноября 1918 года Рабочий и Солдатский Совет города Страсбург слагает с себя все полномочия и Эльзасская советская республика прекращает свое существование.