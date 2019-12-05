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Какую территорию России хотел захватить Наполеон 

Кириллица 48 минут назад
Какую территорию России хотел захватить Наполеон
Фото: Кириллица
Покоритель Европы и император Франции Наполеон Бонапарт, прибыв в расположение своей армии летом 1812 года, обратился к войскам. В своем воззвании, среди прочих фраз, он сказал: «Солдаты! Вторая Польская война началась». Почему именно таким образом он характеризует предстоящую кампанию? Подробное объяснение этим словам дает объяснение А. М. Буровский в своей книге «Наполеон — спаситель России».

Грезы о Великом Княжестве Литовском

Действительно, этот полководец считал, что данная война будет не «Русской», а «Второй Польской». В процессе одной беседы с министром иностранных дел Австрии Клеменсом Меттернихом он заявил, что закончит эту войну в Смоленске и Минске. По планам, имевшимся тогда у императора Франции, предполагалось дать русским войскам несколько сражений (ориентировочно два) и завершить кампанию, не углубляясь далеко в пределы России. Он хотел ограничить свои действия территорией бывшей Речи Посполитой, называемой в то время Польшей. После Первой Польской войны 1807 года, часть территории нынешней Белоруссии отошла к Австрии и Пруссии. Было образовано Великое Герцогство Варшавское. Наполеон предполагал после разгрома русской армии на выгодных для себя условиях заключить мир и возродить Великое Княжество Литовское (ВКЛ). Оно должно было закрепиться на захваченных территориях. Этим планировалось и завершить данную войну.
С целью выполнения своего замысла, кроме активного армейского наступления, Бонапарт предпринял некоторые меры, которые с его точки зрения способствовали бы воплощению в жизнь задуманного им. Было издано несколько приказов, способствующих утверждению дружеских отношений с местным населением, проживающим там, где должно быть создано ВКЛ. Согласно этим приказам было сделано все, чтобы не допустить грабежей и мародерства на этих землях.
Дисциплина во французской армии поддерживалась жестко. За нарушение данного приказа солдат привлекали к военно-полевому суду и расстреливали. Офицеры строго следили и по любому поводу проводили среди подчиненных разъяснительную работу, доводя до них задуманное императором. Некоторые историки утверждают, что такие меры имели положительные последствия как для армии Наполеона, так и для местного населения. Пока она шла по территориям современной Польши и Белоруссии, к ней было лояльное отношение. Не было никакого противодействия со стороны жителей, партизаны не нападали. Якобы иногда французов встречали даже приветливо и с почестями.
Исторических документов, подтверждающих последнее, нет, но точно известно, что по территории современной России полки Наполеона продвигались с опаской. Захватчиков русские никогда не щадили.
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