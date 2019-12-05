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Найден корабль для доставки душ в Вальхаллу 

Газета.Ru 51 минуту назад
Найден корабль для доставки душ в Вальхаллу
Фото: Газета.Ru
Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили на местном острове курган с кораблем, который, по поверьям должен был доставить души погребенных викингов в Вальхаллу. О находке они рассказали на сайте института.
Погребение викингов, как правило, осуществлялось в погребальной ладье, где почившему осуществлялись подношения и жертвоприношения в соответствии с его земным статусом и родом занятий. После кремации на останках сооружали холм из камней и покрывали его землей и дерном.
Один из таких курганов диаметром около 18 м археологи обнаружили на небольшом острове Эдей, возле средневековой церкви. Раскопки позволили добраться до части останков корабля. Данные георадаров показали, что длина корабля составляет минимум 13 м.
Датировка находки пока не производилась, но, предположительно, кораблю более тысячи лет. Также сложно оценить, насколько хорошо он сохранился — пока что корабль практически полностью скрыт под землей. В ближайшей перспективе ученые планируют продолжить исследовать находку с помощью неинвазивных методов.
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