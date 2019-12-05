Почему старообрядцы говорят «благодарю»

Почему старообрядцы всегда говорят «благодарю» вместо «спасибо»

Сегодня большинство россиян, выражая признательность за оказанную услугу, подарок, съеденный обед и пр., говорят «Спасибо!», не вдумываясь глубоко в этимологию этого слова. Немало также тех, кто, желая сформулировать те же чувства одним словом, произносят «Благодарю!». Удивительно, но правильность употребления этих двух тождественных (на взгляд обычного человека) выражений вызывает споры и поныне. Стоит, видимо, разобраться, кто же прав в этом затянувшемся уже на века препирательстве.

Когда появилось слово «спасибо»

Некоторые пишущие на эту тему авторы, желая принизить значимость слова «спасибо», относят популярность его массового употребления к началу 20 века.

Это — явное (вольное или невольное) заблуждение, ведь в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, созданию которого он посвятил 53 года, уже анализируется этимология этого слова.

Даль пишет, что это — наречие, сокращенное от «спаси Бог». Активно употреблялось слово «спасибо» и в русской литературе 19-го века.

Читаем у А. С. Грибоедова: « Спасибо, научил двоюродный ваш брат» («Горе от ума», 1818–1824гг.) и у Л. Н. Толстого: «Спасибо ещё к стогам прибились, а то все бы чисто позамёрзли — холод был» («Метель», 1856 г.). А в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера (и поныне наиболее объемный труд по этой тематике) отмечается, что именно праславянское «съпаси богъ» было предшественником выражения «спасибо».

О слове «благодарю»

И все же, возможно, более древнее происхождение имеет выражение «благодарю».

Во всяком случае, в первом переводе на русский Библии (1818 г.) употребляется именно это слово. Например, « Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня» (Ин. 11:41). Или «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди…» (Лк. 18:11).

Слово же «спасибо» в тексте первой переведенной на русский Библии не употребляется ни разу. Специалисты относят его появление, по крайней мере, к концу 16 века.

Кто не приемлет слово «спасибо»

Судя по всему, негативное восприятие слова «спасибо» стало результатом церковной реформы, начатой патриархом Никоном в 50-ых годах 17-го века. Во всяком случае, именно в старообрядческой среде и до сих пор не принято в качестве благодарности употреблять слово «спасибо». По мнению староверов, в нем из-за сокращения буквы «Г» упоминание Господа становится «усеченным».

Некоторые старообрядцы считают, что в слове «спасибо» скрывается имя языческого бога — «спаси Бай», в другом варианте именем идола является Аба.

Некоторым же претит это выражение, поскольку часто всуе упоминается имя Божье. Старообрядцы (поповцы, кержаки, гусляки и др.) предпочитают вместо «спасибо» говорить «Спаси (тебя) Христос» или же «Благодарю».

Придерживались (да и сейчас тоже) такого обращения и многие казаки. Чтобы в этом убедиться, стоит внимательнее прочитать Шолоховский «Тихий Дон». Возможно, со временем разногласия по поводу значения и употребления выражения «спасибо» утихнут.