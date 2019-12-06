Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Видео
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Ещё
«Жизнь будто остановилась»
Истории
Печальная история забытой сестры Моцарта
Люди
Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье
Безумный мир
Какая детская забава спасла солдат в Первую мировую
Истории
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Кот расстроился, потому что не смог вылезти из ванны
Рамблер
2 часа назад
Комментарии
6
Кот Тимон не смог самостоятельно вылезти из ванны после того, как его помыли. Вероятно из-за своего излишнего веса. Хозяева сначала смеялись над своим питомцем, а потом им его стало очень жаль. Настолько грустным выглядел Тима.
Читать ещё •••
Редактор:
Вадим Дроздов
Теги:
Истории