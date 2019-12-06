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Истории

Кот расстроился, потому что не смог вылезти из ванны 

Рамблер 2 часа назад
Кот Тимон не смог самостоятельно вылезти из ванны после того, как его помыли. Вероятно из-за своего излишнего веса. Хозяева сначала смеялись над своим питомцем, а потом им его стало очень жаль. Настолько грустным выглядел Тима.
Редактор:  Вадим Дроздов
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Истории