Кот расстроился, потому что не смог вылезти из ванны

Кот Тимон не смог самостоятельно вылезти из ванны после того, как его помыли. Вероятно из-за своего излишнего веса. Хозяева сначала смеялись над своим питомцем, а потом им его стало очень жаль. Настолько грустным выглядел Тима.