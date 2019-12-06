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Почему в КГБ не брали с татуировками 

Рамблер 2 часа назад
Сейчас наличие татуировок на теле уже считается обыденностью. Во времена СССР мало кто делал себе тату, поэтому к этим людям относились с подозрением и не брали в КГБ. "Рамблер" узнал, почему прежде, чем стать сотрудником государственной разведки, нужно было сводить татуировку.

Особая отличительная черта

Определенный рисунок на коже в одном месте может выдать человека. Даже, если татуировка находится под одеждой, ее все равно могли увидеть: на пляже, в бассейне, общем душе. Это могло ставить под угрозу операцию КГБ и безопасность самого агента. Его могли бы раскрыть, поэтому служба разведки отказывалась от таких сотрудников.

Ассоциация с тюрьмой

Раньше татуировки тоже были способом самовыражения, но у определенных слоев населения. Их делали люди, служившие в армии, моряки и бывшие заключенные. По их татуировкам можно было понять, где, сколько, когда и за что они сидели. Конечно, перед тем, как взять человека на работу в КГБ, его биография и жизнь родственников тщательно проверялись. Однако, если уже при личной встрече сотрудники увидели тюремную татуировку, с ним прощались.

Психические отклонения

Считалось, что татуировки делали только люди с нарушениями психики. По мнению многих граждан, никто в здравом уме не будет добровольно загонять себе краску под кожу. Татуированных считали импульсивными, непредсказуемыми, а в КГБ были уверены, что у таких точно есть психические отклонения.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Истории , Видео
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