Названа самая популярная в России порода собак

Оказывается, у россиян самой популярной породой собак стал немецкий шпиц. Об этом рассказали СМИ в Российской кинологической федерации.

"Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире", — объяснили кинологи.

Второе место в рейтинге популярности у россиян занял сибирский хаски, а третьим стал йоркширский терьер.

В десятке любимых пород у жителей РФ также оказались акита-ину, сиба-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф.