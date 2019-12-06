Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России произошло нашествие голодных медведей
В России произошло нашествие голодных медведей
Безумный мир
«Жизнь будто остановилась»
«Жизнь будто остановилась»
Истории
Печальная история забытой сестры Моцарта
Печальная история забытой сестры Моцарта
Люди
Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье
Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье
Безумный мир

Названа самая популярная в России порода собак 

Рамблер 1 час назад
Оказывается, у россиян самой популярной породой собак стал немецкий шпиц. Об этом рассказали СМИ в Российской кинологической федерации.
"Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире", — объяснили кинологи.
Второе место в рейтинге популярности у россиян занял сибирский хаски, а третьим стал йоркширский терьер.
В десятке любимых пород у жителей РФ также оказались акита-ину, сиба-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф.
Ранее "Рамблер" рассказывал о породах собак, которые стоят целое состояние.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Истории , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России произошло нашествие голодных медведей
В России произошло нашествие голодных медведей 1
«Жизнь будто остановилась»
«Жизнь будто остановилась»
Печальная история забытой сестры Моцарта
Печальная история забытой сестры Моцарта
Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье
Мальчик по имени Король Лев появился в Подмосковье
Какая детская забава спасла солдат в Первую мировую
Какая детская забава спасла солдат в Первую мировую
Видео
Кот расстроился, потому что не смог вылезти из ванны
01:21
Кот расстроился, потому что не смог вылезти из ванны
Истории
Плагиат песен из 90-х, знакомый почти каждому
17:27
Плагиат песен из 90-х, знакомый почти каждому
Истории
Обыденные вещи, запрещенные в Северной Корее
07:03
Обыденные вещи, запрещенные в Северной Корее
Истории
Пожарные обнажились ради помощи детям
01:17
Пожарные обнажились ради помощи детям
Люди
Выведены кошки с человеческими лицами
02:30
Выведены кошки с человеческими лицами
Безумный мир
Подборка самой запоминающейся рекламы из 90-х
07:31
Подборка самой запоминающейся рекламы из 90-х
Истории
Подземный город, обнаруженный под Москвой
13:30
Подземный город, обнаруженный под Москвой
Места
3 главные ошибки Гитлера во Второй мировой войне
05:16
3 главные ошибки Гитлера во Второй мировой войне
Истории
Слова, сказанные знаменитостями на краю могилы
12:03
Слова, сказанные знаменитостями на краю могилы
Люди
102-летняя женщина впервые увидела себя на видео
10:21
102-летняя женщина впервые увидела себя на видео
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть