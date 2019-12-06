Почему рассыпать соль — к ссоре

Просыпав соль, многие хозяйки обязательно соберут рассыпавшиеся крупицы и кинут через плечо: примета такая, иначе ссоры не избежать. И неважно, что мы живем в XXI веке, приметы решают. Чем же не угодила просыпанная соль кулинарам, кроме, разумеется, необходимости прибираться на кухне? О происхождении приметы вспоминает «Рамблер».

На Руси к соли всегда относились очень бережно, да и была она крайне дорогой. Поэтому белые крупинки считались признаками достатка. Традиция встречать хлебом-солью гостей свои корни берет именно отсюда: таким образом хозяева показывали, насколько человек им дорог.

Солонки на столах стояли не у всех, на стол соль выставляли лишь по особым случаям и перед самыми дорогими гостями. И если вдруг гость случайно просыпал драгоценнейший продукт, это могло