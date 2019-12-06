Когда женщинам запрещено заходить в церковь

В каких случаях женщинам запрещено было заходить в церковь

В церковной среде часто можно услышать о «женской нечистоте» (то есть менструации). Считается, что это период женщинам нельзя прикасаться к святыням, участвовать в Таинствах, а то и вовсе — присутствовать в храме.

История вопроса

Современное понимание «ритуальной нечистоты» уходит корнями в глубокое ветхозаветное прошлое. Во многих книгах Ветхого Завета указывалось, что не только сама женщина считалась в эти дни «нечистой», но и всё, к чему она прикасалась, а также тот, кто прикасался к ней (Левит 15:24). Подобные запреты существовали и среди язычников, но в ветхозаветной традиции они обрели особый смысл, а затем укрепились в иудаизме. «Нечистота» для иудеев была напоминанием о грехе прародителей, приведшем человека к смертности, а истекающая при менструации кровь считалась символом смерти и болезни, то есть — последствием греха, которым боялись «оскверниться» окружающие. Проповедь Христа была «революционна», так как практически обесценила столь важный элемент древней культуры как внешнее обрядовое благочестие, которое почиталось фактически синонимом праведности. Христианство провозгласило, что оскверняется и очищается человек не чем-то внешним, а тем, что исходит из его сердца и уст, переместив, таким образом, категорию «чистоты» из материального мира — в духовный, в сферу воли и выбора человека. В Евангелии часто описываются примеры того, как Христос нарушал правила, принятые у иудеев (нарушал субботний покой, прикасался к умершим, без упрёков исцелил прикоснувшуюся к Нему кровоточивую, а значит по определению — «нечистую» женщину, да ещё и похвалил её за веру (Мф 2:20-22)). Раннехристианская Церковь к ветхозаветным традициям относилась сложно и во многом — бережно: среди новообращённых христиан было немало выходцев из иудейской среды, прекрасно знавших Закон (тот же апостол Павел, например) и радикальное отвержение всех установлений, которые были также предписаны некогда Богом, могло смутить многих — ведь Христос сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.» (Мф, 5:17) Потому первые христиане, признавая Писание, тем не менее, всё меньше значимости придавали ветхозаветной «букве закона». Вопрос о «ритуальной нечистоте» начал обсуждаться широко примерно со II века, но христианские авторы толковали её иначе, и считали, что духовное очищение через Крещение и Евхаристию является достаточным. Но многие из них рассматривали всё, связанное с половой сферой жизни человека, как «нечистое». Причин для этого было много: от влияния античной философии на раннехристианскую богословскую мысль, до возрастающей тенденции к аскетизму. Исключение можно заметить в «Дидаскалии апостолов» — одном из канонических памятников III века. Создана Дидаскалия была, предположительно, в Сирии или Палестине, где влияние иудейской традиции было велико, а потому требовало от христианских общин большей смелости в отстаивании своих ценностей. Этот документ вообще запрещал соблюдать все обрядовые предписания иудейского Закона, включая предписания о «нечистоте». Более того, автор призывает женщин в этот период не уклоняться от молитвы и Причастия: «… если Святой Дух внутри вас, почему вы отдаляете свою душу и не приближаетесь к делу Духа Святого?» Но правило это не укоренилось повсеместно. Один из первых канонических запретов в этом отношении — Правило Дионисия Александрийского (190-265гг). Согласно ему, допускается возможность молитвы в эти дни, но приходить в храм и участвовать в Евхаристии женщинам категорически запрещается. Иное мнение было у святителя Григория Великого (590-604гг). В одном из писем он говорит: «Не следует запрещать женщине во время месячных входить в церковь. Ведь нельзя ставить ей в вину ту излишнюю материю, которую природа извергает и то, что с ней бывает не произвольно. (…) Нельзя в такое время и запрещать женщине принимать таинство Cвятого Причащения». Абсолютного единодушия по этому вопросу не было и, несмотря на правила, многие отцы, подобно авторам Дидаскалии и Святителю Григорию, имели на этот счёт особое мнение.

Современная практика в России

В России сейчас также нет единого мнения относительно этой проблемы — правила зависят зачастую от мнения священника в том или ином приходе. Как правило, женщинам разрешено посещать церковь в этот период, но прикасаться к святыням и приступать к Чаше не рекомендуется. Однако догматически эти запреты никак обосновываются — это лишь канонические правила, выработанные в определённое время в определённых исторических условиях, и принятые повсеместно. Одна из версий обоснования запрета гласит, что в христианском храме никакая кровь, кроме Крови Христовой, невозможна, однако современные средства гигиены всё же не допускают реального «кровопролития», которое может «осквернить» храм. По большей же части говорят именно о «нечистоте», хотя христианскому учению категория «ритуальной нечистоты» чужда. Потому и запрет на приобщение к святыням для женщины в эти дни — скорее, атавизм и «благочестивая традиция». Ибо менструация происходит не по вине и не по воле женщины, не является грехом и не несёт в себе какого-либо нравственного смысла, способного навредить душе и воспрепятствовать действию Святого Духа.