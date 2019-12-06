Чем вдохновлялся Набоков при написании «Лолиты»

Помимо дорожного романа, детектива или притчи о морали «Лолита» Владимира Набокова является одой к литературе. В своем произведении писатель обращается ко многим творцам искусства, а в переводе на русский язык сам автор вставил дополнительный пласт цитат из русской литературы. «Рамблер» рассказывает, какие авторы и жизненные ситуации вдохновили Набокова на написание «Лолиты».

Американский поэт Эдгар Аллан По упоминается в романе Набокова чаще других писателей. Кроме того, сходство судеб поэта и Гумберта Гумберта сразу же бросается в глаза. Некоторые факты из биографии По проявляются и в истории главного героя «Лолиты»: они оба осиротели в три года и умерли почти в одинаковом возрасте (Гумберт — в 42 года, По — в 40 лет). Помимо этого, американский поэт женился на 13-летней девочке, которая умерла, когда ему исполнилось 38 лет. Стоит ли говорить, что утрата сильно травмировала Эдгара Аллана По.

Сам же персонаж, созданный Набоковым, часто обращается к поэту и даже отождествляет себя с ним. Например, Гумберт рассказывает, что «волшебным и роковым образом Лолита началась с Аннабеллы» — героини стихотворения Эдгара По «Аннабель Ли», которую, как утверждает главный герой «Лолиты», он полюбил в одно далекое лето. Сам же Гумберт не упустил возможность подписаться в регистрационной книге отеля как «Доктор Эдгар Г. Гумберт с дочерью».

Одним Эдгаром Алланом По «Лолита» не ограничивается: Набоков методично и тщательно шлифует произведение, наполняя его различными отсылками и аллюзиями, в большинстве случаев отдавая дань уважения писателям, которые его восхитили. Так, в «Лолите» не раз упоминается Джеймс Джойс , а именно его произведения «Поминки по Финнегану», «Портрет художника в юности» и «Улисс». Набоков использует псевдонимы Гумберта как отсылки к работам других писателей: в одном из мотелей главный герой представляется Хамфри — также зовут основного персонажа романа Джойса «Поминки по Финнегану». Кроме того, к произведению ирландского автора отсылают и другие имена — Клэр Куильти и Мак-Ку.

Помимо шекспировских отсылок в «Лолите» Набоков вдобавок отдает дань уважения Просперу Мериме за его плодотворную работу на поприще переводчика русской литературы на французский язык. В своем романе Набоков не забывает и о произведении Гюстава Флобера «Мадам Бовари», который, кстати говоря, способен ответить на вопрос о цели пропуска уроков рояля Лолитой, поскольку данная линия повторяет сцены с Эммой Бовари.

Особенно любопытен момент в проходном эпизоде «Лолиты», где миссис Чатфильд интересуется у Гумберта, не проделал ли он с Долли то, что сделал пятидесятилетний Франк Ласелль с одиннадцатилетней Салли Горнер в 1948 году. Данный фрагмент, описанный Набоковым, отсылает к реальной истории, произошедшей с Фрэнком Ласаллем, который уговорил Салли Хорнер сбежать вместе с ним от матери. Мужчину поймали только в 1950 году, после чего он признал свою вину и отправился за решетку. Известно, что Набоков узнал об этой истории из газет и, заинтересовавшись, включил в роман.