Почему в тюрьме нельзя говорить «спасибо»

В русской тюрьме существует особый этикет. Многое, что кажется привычным простому человеку, в тюрьме запрещено. И ограничения накладываются не только на определенные действия, но и слова. "Рамблер" рассказывает, почему нельзя говорить "спасибо".

Многие знают, что в знак благодарности можно говорить "благодарю". Именно поэтому ошибочно считают, что "спасибо" нельзя говорить из-за связки со словосочетанием "спаси Бог". Однако к тюрьме это не имеет никакого отношения.

Почему нельзя говорить "спасибо"

Дело в том, что в тюрьме очень развита классовая ненависть. Так как многие заключенные попали туда, так как были из бедных семей и находились на самом дне классовой принадлежности. Они считают слова "спасибо" и "пожалуйста" заискиванием, которое используют только представители интеллигенции. На первый раз можно отделаться предупреждением, но потом наказания будут уже намного серьезнее. Представителей партии, интеллигенции и других представителей среднего класса в тюрьме быстро ставят на место.

также арестанты уверены, что "спасибо" говорят только надзиратели, полиция и другие служители закона. Так как они презирают все кодексы (кроме воровского) и все, что с ними связано, то не говорят это слово по этой причине.

Как правильно благодарить

Чаще всего в тюрьме благодарят за "блага". Это может быть чай, сигареты и другие передачки. Именно поэтому принято говорить "благодарю" или "от души", "душевно". Отвечать на это тоже надо правильно. Слова "пожалуйста" и "на здоровье" запрещены. Первое — по той же причине, что и "спасибо". Второе оскорбляет заключенного тем, что кто-то вмешивается в его жизнь и говорит о здоровье. Вместо "пожалуйста" нужно говорить "добро".