Как парень-немец умудрился посадить свой самолет у Красной площади

Немецкий паренек Матиас Руст с детства увлекался самолетами и мечтал о самостоятельных полетах. Занятия на аэродроме не прошли даром и в 18 лет он получил лицензию пилота-любителя.

Он не стал терять времени и уже в 1987-м совершил свое первое путешествие, ставшее в истории уникальным случаем. Сперва Матиас арендовал самолет «Сессна-172 Скайхок» и установил в нем дополнительные топливные баки.

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15 мая 1987 года он в одиночку прилетел из Германии в Исландию, где посетил место встречи Горбачева и Рейгана в 1986 году. Через несколько дней он вылетел в Норвегию, а оттуда 25 мая прилетел в Хельсинки.

Он уже преодолел больше 4184 километров, но колебался, перед тем, как двинуться к своей главной цели.

Утром 28 мая он подготовился к полету и отправил диспетчерской службе план маршрута в Стокгольм. Но через 20 минут после вылета из финского самолета он выключил все средства связи и сменил курс. Затем он пролетел вдоль берега Балтийского моря и добрался до точки на воздушной трассе "Хельсинки — Москва".

Диспетчеры, заметившие, что самолет исчез с радиолокационных экранов, запустили спасательно-поисковую операцию. Матиаса искали в Финляндии, а он направлялся в Москву.

Через некоторое время его самолет обнаружили советские радиотехнические подразделения ПВО. Зенитные ракетные дивизионы привели в боевую готовность, но команды на уничтожение Матиаса пока не поступало.

В районе города Гдов самолет уже видели все. Дежурные звенья поднимались в небо на истребителях, но не могли долго преследовать Матиаса, потому как он летел медленно на низкой высоте. Команды не поступало. Не понимая, что делать с обнаруженным иностранным самолетом, летчики просто возвращались на аэродром.

Позже выяснилось, что войска ПВО по очереди "вели " Матиаса до Москвы, но не трогали его, потому как действовало распоряжение не сбивать гражданские самолеты.

Причем согласно подписанной СССР Чикагской конвенции, легкомоторные спортивные самолеты, нарушившие воздушное пространство, можно было лишь принудить к посадке, но не уничтожить.

Интересно, что пролетая над Псковом самолет немца случайно признали "своим". Дело в том, что в городе шли ученые полеты, и неопытный дежурный специалист присвоил знак "свой" всем суднам, находящимся в воздухе. Руст летел дальше, но его уже прин