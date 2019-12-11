Пятая графа: как в СССР определяли национальность

СССР был многонациональной страной с провозглашенным принципом дружбы народов. И эта дружба далеко не всегда была лишь декларацией. Иначе в стране, которую населяли более 100 различных наций и народностей, было невозможно. Равенство всех народов при формальном отсутствии титульной нации — вот почва для пропагандистского мифа о «единой исторической общности — советском народе».

Тем не менее все представители единой исторической общности в обязательном порядке имели паспорта, в которых имелась пресловутая «пятая графа» для указания в документе национальности гражданина. Как же определяли национальность в СССР?

По паспорту

Паспортизация населения страны началась в начале 30-х годов и завершилась незадолго до войны. В каждом паспорте обязательно указывалось социальное положение, место проживания (прописки) и национальность. Причем тогда, до войны, согласно секретному распоряжению НКВД, национальность должна была определяться не путем самоопределения гражданина, а исходя из происхождения родителей. Милиция имела инструкции проверять все случаи несовпадения фамилии с национальностью, которую декларирует гражданин.

Статистики и этнографы составили список из 200 национальностей, и, получая паспорт, человек получал одну из национальностей из этого списка.

Именно на основании этих самых паспортных данных и проводились в 1930-е и позднее массовые депортации народов. Согласно подсчетам историков, тотальной депортации в СССР были подвергнуты представители 10 национальностей: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы.

Кроме того, существовал и неявный, но вполне очевидный антисемитизм, и практика репрессий по отношению к представителям других народов, таких как поляки, курды, турки и т. п.

С 1974 года национальность в паспорте указывали на основании заявления самого человека. Тогда и появились шутки наподобие такой: «Папа армянин, мама еврейка, кто будет их сын? Конечно, русский!». Впрочем, в большинстве случаев национальность все же указывали по одному из родителей.

По маме и папе

В подавляющем большинстве случаев свою национальную принадлежность гражданин определял по национальности отца. В СССР довольно сильны были патриархальные традиции, согласно которым отец определял и фамилию, и национальность ребенка. Однако были и иные варианты.

Например, очень многие в случае, если приходилось выбирать между «еврей» и «русский», выбирали «русский», даже если русской была мама.

Делалось это потому, что «пятая