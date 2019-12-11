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Стало известно, что россияне чаще всего «гуглили» в 2019 году 

Рамблер 1 час назад
Выяснилось, что россияне чаще всего «гуглили»
Фото: globallookpress.com
Google опубликовал ежегодное исследование "Год в поиске", где рассказал о том, что волновало россиян больше всего в 2019 году.
Как правило, "Событиями года" становятся масштабные мероприятия, прогремевшие на весь мир. Этот год не стал исключением: больше всего россияне следили за "Евровидением", где вновь за победу боролся Сергей Лазарев, "Оскаром" и чемпионатом мира по хоккею.
Помимо этого российские пользователи интересовались футбольным матчем между Россией и Бельгией, боем Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье, а также пожаром в соборе Парижской Богоматери, выборами на Украине и штурмом "Зоны 51".
Google также составил топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории "Люди года", в который попали Юлия Началова, Анастасия Заворотнюк, Децл, Владимир Зеленский,
Алла Вербер и другие.
Кроме того, россиян не оставили равнодушными звездные свадьбы, которых в этом году было довольно много. Однако самый неподдельный интерес у пользователей вызвало бракосочетание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, как Собчак предрекла крах браку Лопыревой.
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Комментарии 2 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Истории , Алла Вербер , Сергей Лазарев , Анастасия Заворотнюк , Константин Богомолов , Владимир Зеленский , Хабиб Нурмагомедов , Юлия Началова , Ксения Собчак , Google
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