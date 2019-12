«Фуйдор, только не обижайся…» Русские имена, которые смешат иностранцев

У иностранцев полно неблагозвучных и смешных на русский слух имен. Навскидку: Скотт, Люк, Хулио, Пердита, Сиси, Насрулла, Кумар. А уж какие-нибудь китайские имена могут и вовсе звучать нецензурно.

Впрочем, и в ближнем зарубежье примеров тьма, да и в российских регионах, чего уж там. Например, Сос и Сосик (сокращенное от очень популярного на Кавказе имени Сослан) или Херел и Окуй в Якутии.

Но это действует и в обратную сторону: наши вполне привычные имена могут насмешить, удивить и даже покоробить человека из другой страны. Anews узнал, почему, и собрал несколько забавных историй из интернета.

Федор

Вроде бы всему миру известен «Фьодор Достойевски». Но это вовсе не значит, что иностранцам легко дается произношение.

«Помню, когда впервые знакомился с индусами, которые жили в общаге через две комнаты от меня, то они долго не могли выговорить мое имя. Причем их имена я помню до сих пор — Раджа и Джумал. А вот имя Федор для них оказалось слишком сложным. Они все пытались его выговорить: "Фьйодыр… Фиотр… Фдар"», — рассказывает автор блога TrueStory на Яндекс. Дзен.

«Решил сократить до "Федя", но и такая версия оказалась для них слишком сложной. Все время получалось, то "Фетя", то "Ведя". Так что, в какой-то момент я сказал им, что они могут называть меня Фродо — в то время "Властелин колец" был очень популярен. Это имя они выговорили сразу же».

Хотя это еще не конец истории. Блогер продолжает: «Один вьетнамец как-то раз мне сказал: "Фуйдор, ты только не обижайся, но самое хорошее русское имя — это Вася. Звучит по мужски!"»

Настя, Анастасия

Красивое имя Настя в англоговорящих странах звучит буквально «гадко» и «мерзко» — именно так переводится слово nasty, на которое оно похоже.

Полное имя Anastas (s) ia / Anastacia, напротив, знаменито и достаточно популярно: великая княжна Анастасия, поп-певица Анастейша, героиня женской эротической киносаги «Пятьдесят оттенков серого» Анастейша Стил.

Но и этот вариант слегка подпорчен сходством со словом «анестезия» (anesthesia), отмечают в комментариях на сайте Behind the Name.

Наташа

Самое известное у иностранцев «русское имя», к сожалению, в некоторых странах ассоциируется с проститутками из Восточной Европы. В Турции, например, вообще стало сленговым обозначением девушек этой профессии.

Да-да, все знают и любят Наташу Ростову из «Войны и мира» и крутую шпионку Наташу Романофф из команды «Мстителей» Marvel. Но своих детей так обычно не называют, предпочитая имена Натали / Наталия.

К тому же в традиционно классовом обществе есть категория условно «простецких» имен, которые популярны в небогатой среде, у жителей гетто, трейлерных парков. Имя Таша (краткое от Наташа) из их числа: «звучит пошло и дешево».

Владимир

А репутацию этого благородного имени испортил легендарный румынский князь Влад Цепеш, больше известный под кличкой Дракула. Теперь оно напоминает западным иностранцам о вампирах и кажется «мрачным и зловещим».

Reuters

Зато в Израиле, наоборот, можно со смеху помереть, пишут в комментариях.

«В Израиле есть куча мелких правил, которых мы не знали. Так, одна и та же буква в начале слова читается как Б, в конце — как В. Есть и В начальное, но один из наших поставил первый вариант. "Бл.. Бля… Блядимирь?" — народ падает. То же правило распространяется на П и Ф. Поэтому мой муж, физик Фима, выглядел как "писикай Пима"».

Игорь

Еще одно княжеское имя, которое в западной традиции стало «злодейским». Igor или Ygor — шаблонный персонаж ужастиков и пародий на этот жанр. Чаще всего он страшный урод и рабский прислужник какого-нибудь безумного ученого типа Франкенштейна или того же Дракулы.

Из относительно свежих — Игорь Каркаров, мрачный персонаж эпопеи о Гарри Поттере

Света

Уменьшительное от Светлана у англоязычных ассоциируется со словом sweat — «пот, потеть».

А на японский лад, как просвещают знатоки, это имя произносится Субета и в таком виде означает «сучка, шлюха». Словарь также поясняет, что так называют уродливую женщину.

Семен

«Не используйте это имя в англоязычной стране. Тем более не давайте сыну, это ведь будет наказание на всю жизнь! Наверно оно красиво звучит на украинском и русском, но не здесь», — пишут в комментариях на сайте Behind the Name.

Все дело в том, что semen — это семя, сперма. «Поэтому сие прекрасное имя лучше заменить на Сэм или Саймон и не шокировать неподготовленных англофонов суровой брутальностью», — советуют уже по-русски.

А также шутят: «Если на вечеринке или официальном мероприятии вы встретите человека, который скажет:"Привет! Меня зовут — Эякулят", вам наверно сложно будет не смеяться».

(Текст твита: «Мощно. Пардон, но правда. Не надо, пожалуйста, язвить».)

Никита, Миша, Саша

Для американцев это, как правило, женские имена, как и большинство имен на -а в принципе. Хотя в каталогах они обозначаются как унисекс.