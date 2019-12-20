Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Откуда взялся стандарт захоронения на глубину два метра 

SM News 20 декабря 2019
Почему людей хоронят на глубине двух метров
Фото: SM News
В современном мире принято погребать людей на глубину два метра. Эта традиция появилась очень давно, зародившись в Англии и перекочевав в другие страны.

История

Началось все с того, что во времена бубонной чумы погибло большое количество людей. Великобритания превратилась в огромную усыпальницу, жители городов понятия не имели, как избавляться от такого гигантского количества трупов.
Годом эпидемии, как и годом указа о захоронении на глубину два метра, считается 1655 год.
Разносчиками инфекции, как выяснилось, служили блохи. Именно они, перескакивая с тела на тело, заражали все больше и больше жителей Англии.
Когда эпидемия приутихла, власти ввели постановление, в котором говорилось о том, чтобы тела усопших погребали на глубину шести футов. По нашим привычным меркам, это и есть два метра. Такой подход позволил блокировать распространение инфекции под землей.

Как поступают сейчас

Стандарт из Англии быстро разошелся на соседние государства, а потом и разлетелся по всему миру. Сейчас стандартом считается погребение на глубину до двух метров. Максимальная глубина могилы не может превышать 2,2 метра.
Видео дня. Шквальный ветер раскачал огромный автомост
SM News: последние новости
Необъяснимое исчезновение деревни на озере Ангикуни Необъяснимое исчезновение деревни на озере Ангикуни Какие тайные знаки содержит герб Санкт-Петербурга Какие тайные знаки содержит герб Санкт-Петербурга 5 детских книг СССР, которые стоят больших денег 5 детских книг СССР, которые стоят больших денег
Комментарии 12
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обезьяна на мотоцикле похитила ребенка
Обезьяна на мотоцикле похитила ребенка
За что приходилось платить женихам на Руси
За что приходилось платить женихам на Руси
Как СССР и США «охотились» за умами Третьего Рейха
Как СССР и США «охотились» за умами Третьего Рейха
Модель с гигантской грудью хочет увеличить ягодицы
Модель с гигантской грудью хочет увеличить ягодицы
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попал примат, взломавший банкомат
02:39
На видео попал примат, взломавший банкомат
Безумный мир
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
00:22
Россиянин насмешил жену «защитной» маской
Люди
Какие профессии вымрут после пандемии
04:40
Какие профессии вымрут после пандемии
Люди
В квартиру москвичей тайком заползла змея
00:28
В квартиру москвичей тайком заползла змея
Безумный мир
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
14:02
Предсказано, каким будет наше цифровое будущее
Безумный мир
Свирепая черепаха набросилась на девушку
01:37
Свирепая черепаха набросилась на девушку
Безумный мир
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
00:14
Шквальный ветер раскачал огромный автомост
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение