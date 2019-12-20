Почему людей хоронят на глубине двух метров

В современном мире принято погребать людей на глубину два метра. Эта традиция появилась очень давно, зародившись в Англии и перекочевав в другие страны.

История

Началось все с того, что во времена бубонной чумы погибло большое количество людей. Великобритания превратилась в огромную усыпальницу, жители городов понятия не имели, как избавляться от такого гигантского количества трупов.

Годом эпидемии, как и годом указа о захоронении на глубину два метра, считается 1655 год.

Разносчиками инфекции, как выяснилось, служили блохи. Именно они, перескакивая с тела на тело, заражали все больше и больше жителей Англии.

Когда эпидемия приутихла, власти ввели постановление, в котором говорилось о том, чтобы тела усопших погребали на глубину шести футов. По нашим привычным меркам, это и есть два метра. Такой подход позволил блокировать распространение инфекции под землей.

Как поступают сейчас

Стандарт из Англии быстро разошелся на соседние государства, а потом и разлетелся по всему миру. Сейчас стандартом считается погребение на глубину до двух метров. Максимальная глубина могилы не может превышать 2,2 метра.