Как японцы провоцировали восстание украинцев

Географически Япония и Украина находятся на расстоянии 8 тысяч километров друг от друга. Однако это не мешало японским спецслужбам в 1920-40-х годах активно помогать украинским националистам. Их конечной целью было отторжение… советского Дальнего Востока.

Призрак Зелёного Клина

Малороссийские поселения на Амуре и Уссури появились в правление Александра III и Николая II . Территория украинцев в Приморье и Хабаровском крае называлась «Зелёным Клином». Доля выходцев с Днепра в населении отдельных районов доходила до 60%. После революции представители украинских организаций провели несколько съездов, выдвигая различные инициативы, вплоть до присоединения Дальнего Востока к Украине. Связи с дальневосточными «самостийникам» поддерживали правительства гетмана Скоропадского и Петлюры. Но попытки формирования национальных воинских подразделений, в частности, 1-го Ново-Запорожского добровольческого батальона, закончились провалом. Уже во время Гражданской войны украинцы заявляли о себе как о «партии ориентации японской». Как полагают историки, именно японские оккупанты помогли главарю украинской Краевой Рады, националисту Юрию Глушко-Мове избежать серьёзного наказания, когда его судили при Колчаке.

Японский интерес

После присоединения Дальневосточной Республики к Советской России между большевизмом и Страной восходящего солнца не осталось буферных зон. И тогда Японская военная миссия в Маньчжурии вспомнила об украинцах. Потенциальная площадь Зелёного Клина, если бы подобное государство удалось создать, составила бы 1 млн квадратных километров — прекрасный заслон для проникновения коммунистических идей в Восточную Азию. «Японцы планировали во время войны спровоцировать антисоветское восстание украинцев Приморья и увязать его с контрреволюционным движением на Украине и движением украинцев в Европе», — пишет историк Леонид Курас. Автором смелой инициативы был руководитель харбинского управления контрразведки, Мититаро Комацубара. Работа главным образом велась в Маньчжурии, где в начале 1930-х годов проживало около 10 тысяч украинцев, в т.ч. идейные националисты из числа интеллигенции. На подконтрольной японцам территории существовали такие организации, как «Украинский эмигрантский союз», «Украинское национальное общество», «Украинский молодёжный союз». Украинская колония под руководством Юрия Роя издавала журнал «Далекий Схiд», имевший националистическую ориентацию. Среди этих людей японцы и продвигали идею дальневосточного украинского буферного государства.

Не пригодившиеся

Японская военная миссия готовила украинцев к объединению и установлению связей с соотечественниками на советской территории. Во-первых, сочувствие планировалось искать у «старых» украинских поселенцев, недовольных мигрантами, приехавшими уже в советское время. Также ставка делалась на служивших на Дальнем Востоке солдат-украинцев, недовольных постигшим их Родину Голодомором. В 1934 году японцы профинансировали создание в Харбине Украинской военной организации «Сич», связанной с действовавшей в Берлине организацией гетмана Скоропадского. В военной школе «Сичи» обучались молодые украинцы, которых планировалось впоследствии перебросить в Уссурийский край. В ходе подготовки операции были отпечатаны листовки на украинском языке для гражданского населения и бойцов РККА. Некоторое время Токио сотрудничал и с приехавшими в середине 30-х годов из Польши в Маньчжурию активными членами Организации украинских националистов*. Например, в 1941 году японская военная миссия оплатила помещение, где располагался штаб военизированного батальона бандеровцев «Дальневосточная Сечь». Впрочем, к 1943 году японцы перестали давать украинцам деньги, окончательно отказавшись от экспансии в СССР. После вторжения Красной Армии в Маньчжурию в 1945 году многие лидеры украинцев, например, секретарь «Сичи» Роман Барилович и активист ОУН* Григорий Файда по прозвищу «Бомба» оказались в руках НКВД. Их дальнейшая судьба неизвестна.

* — организация запрещена в России.