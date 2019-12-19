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Почему коты любят спать между ног 

Полина Алферова 19 декабря 2019
Почему коты любят спать между ног
Фото: Pixabay
Все владельцы усатых-полосатых знают, что кошки обожают спать рядом с хозяином, а еще лучше — на нем. «Рамблер» расскажет, почему они так поступают.
Кошки никогда и ничего не делают просто так, и ваши ноги они оккупируют тоже неслучайно. Будучи теплолюбивыми животными, они используют тело человека как грелку. Ноги в этом смысле — самая удобная часть, ведь устроившись между ними, можно согреться с двух сторон. При этом в ногах они гораздо мобильнее, если человек во время сна перевернется. А вот сон на груди или под боком будет менее безопасным, особенно для котенка.
Кроме того, близость хозяина дает кошке ощущение защищенности, напоминает ей о детстве и материнской заботе. Котята воспринимают человека, который за ним ухаживает, как кошку-маму. И близость к телу во время сна, когда животное наиболее уязвимо, для них необходима. Родной запах человека создает максимально комфортную обстановку для отдыха.
Не забывайте, что все коты по своей природе — собственники. Сон в ногах помогает им контролировать человека и не проспать тот момент, когда хозяин встанет и отправится на кухню — ведь там можно получить что-нибудь вкусное. Кроме того, тактильный контакт позволяет кошке отметить человека своим запахом, показать, что человек принадлежит ему. Особенно часто так бывает, если в доме живет несколько питомцев.
При этом сон в ногах — это еще знак послушания человеку, выражение своей любви и привязанности. А вот попытка лечь на подушку или возле головы — попытка проверить установленные границы и выяснить, кто же все-таки в доме главный.
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