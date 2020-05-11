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Зачем парижане в XIX веке ходили гулять в морг 

Александра Нечаева 2 часа назад
Зачем парижане в XIX веке ходили гулять в морг
Фото: Wikimedia Commons
В 1897 году неподалеку от знаменитого Нотр-Дам -де-Пари было открыто место, быстро ставшее местной достопримечательностью. В Париже построили не новый памятник, не новый музей, как можно было бы подумать. Местом, куда так стремились попасть люди, стал… морг. О странном способе французов в XIX провести досуг рассказывает «Рамблер».
Разумеется, открытие морга не предполагало привлечения туда любопытствующих. В залах помещения хранились останки покойных, как, собственно, и в любом другом подобном месте. Правда, тела располагались за стеклами и таким образом, чтобы родственники почивших могли их опознать (если тело было найдено на улице, например, или выловлено из Сены).
Поначалу морг выполнял свою обычную функцию, но вскоре в двери заведения стали заходить обычные прохожие. Что привлекало французов в телах почивших людей, сказать сложно. Скорее всего, любопытство и возможность потом обсудить с приятелями последние сплетни, которые они узнавали о покойниках.
К 1888 году необычный морг стал так популярен, что его включили почти во все путеводители по Парижу, ежедневно его посещали около 40 тысяч человек! Морг был открыт ежедневно с самого раннего утра до 18 часов вечера. Даже опознание тел было практически превращено в своеобразное шоу, за которым могли наблюдать посетители. Уличное пространство морга быстро облюбовали торговцы, выставившие возле стен свои лотки, с которых продавали всевозможные сладости и сувениры.
Странная традиция свободного посещения морга просуществовала в Париже до 1907 года. Именно тогда странную «достопримечательность» решено было закрыть из этических соображений. Позже здание снесли вовсе: теперь на его месте разбит парк.
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