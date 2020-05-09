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Правда ли, что плохая память — признак выдающегося ума 

Ангелина Ордовская 46 минут назад
Правда ли, что плохая память — признак ума
Фото: depositphotos.com
Многие люди убеждены, что плохая память свидетельствует о слабом интеллекте. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".
Не так давно ученые доказали, забывчивость — вовсе не говорит о низком IQ. Напротив, нередко человек с высоким интеллектом забывает различные мелочи.
Все дело в том, что память изначально создана для оптимизации процесса принятия решений. А забывает человек тоже не просто так, — таким образом, его мозг освобождается от лишней информации, чтобы дать место чему-то более важному. К тому же, большое заблуждение считать, что человеческий мозг приспособлен к заучиванию информации. Его главная цель — обработка данных, результат которой впоследствии поможет принять важные решения.
Более того, ученые настоятельно рекомендуют самостоятельно очищать память для более продуктивной работы мозга. Для этого отлично подходят занятия спортом: во время физических упражнений в гиппокампе увеличивается количество нейронов, которые помогают стереть ненужные воспоминания.
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