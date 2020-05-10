«Другая держава победит вас вашим же оружием»

Великий индийский политический и общественный деятель Махатма Ганди известен своей философией ненасилия, которая оказала значительное влияние на мировую обстановку в рамках того, что мог сделать для человечества один идеолог. Будучи уже известным своими пацифистскими взглядами, Ганди писал письма рупору насилия Адольфу Гитлеру с целью предотвратить грядущие события. "Рамблер" приводит перевод писем.

The National Gandhi Museum

23 июля 1939 года Ганди обращается к Гитлеру ради блага всего человечества в связи с дальнейшими событиями, которые могут повлечь за собой ужасающие последствия. Опасения, конечно же, были не напрасны.

"Предельно ясно, что на сегодняшний день вы являетесь единственным человеком в мире, способным предотвратить войну, которая может низвести человечество до состояния дикости. Стоит ли платить такую цену за достижение цели, какой бы значимой она для вас ни была? Возможно, вы прислушаетесь к призыву человека, который сознательно отверг войну как метод, добившись при этом значительных успехов? В любом случае, прошу прощения, если написать вам письмо было ошибкой".

Попытка не допустить кровопролитие не увенчалась успехом: Гитлер начал войну. Индийский общественный деятель пишет второе письмо спустя полтора года — 24 декабря 1940 года, пытаясь достучаться до разума фюрера Германии.

Ганди уверяет своего адресата, что он не верит тому монструозному образу, который приписывают Гитлеру оппоненты. Однако, отмечает теоретик ненасилия, "многие ваши действия чудовищны и не соответствуют понятиям о человеческом достоинстве". По его словам, он противостоит как британскому империализму, так и нацизму, но только методом убеждения.