9 стыдных фактов о древних греках

Когда речь заходит о Древней Греции, на ум сразу приходят философы, античная архитектура и мифы о подвигах Геракла. Вот только обычная жизнь обычных древних греков была совсем не такой парадной и праздничной, и некоторые ее аспекты могут шокировать.

1. Спортсмены должны были тренироваться голыми

Тут уж хочешь или не хочешь, придется вкалывать до седьмого пота, иначе все увидят твой жир на боках и не идеальные ягодицы. Тренеры считали такой подход абсолютно нормальным. А тех спортсменов, которые стеснялись наготы, ждал суровый выговор.

2. Врачи пробовали на вкус ушную серу пациентов

Врачам древности в принципе приходилось непросто, ведь обширной базы знаний и продвинутого оборудования для диагностики еще не было, и многие вещи можно было узнать лишь опытным путем. Врачи древней греции верили, что каждая биологическая жидкость обладает своим вкусом, и малейшие изменения могут служить признаком заболевания. Поэтому засунуть пациенту палец в ухо и попробовать серу на вкус — это было обычное дело.

3. Чтобы не было беременности, предлагалось чихнуть

Считалось, что если чихнуть сразу после полового акта, то беременность не наступит. Если это средство не срабатывало, в следующий раз предлагали попробовать лосьон из сосновой смолы и меда, его необходимо было втирать в гениталии. Ни тот, ни другой метод не работали.

4. Хочешь признаться девушке в любви — брось ей яблоко

В делах любовных греки не были особо изобретательными. Если мужчине нравилась девушка, он мог просто кинуть ей яблоко. То же самое действие могло быть и предложением о браке.

5. Для облегчения боли готовили микстуру из пота спортсменов

Чтобы сделать бизнес на «лекарстве» от напряжения в мышцах, в Древней Греции нужно было поступить следующим образом. Нанести на тело спортсмена оливковое масло, отправить его на тренировку, а после соскрести масло, пот и пыль в бутылку — такая микстура разлеталась как горячие пирожки.

6. Вместо туалетной бумаги использовали камни

Советские газеты вместо рулона туалетной бумаги — это еще цветочки. В Древней Греции бедняки подтирались камнями, а богатые — специальной губкой, привязанной к палке.

7. От женских проблем — грязь и фекалии

Древние Греки как будто соревновались в отвратительности методов лечения, но когда дело доходило до женских болей, дело принимало особо нелицеприятный оборот. Так, например, если у женщины случался выкидыш, врачи прописывали ей принимать смесь из вина и обжаренных фекалий муллов. Тем, кому «повезло» чуть больше, рекомендовали просто обмазаться грязью.

8. Чтобы предотвратить восстание зомби, тела усопших закладывали камнями

Чтобы мертвый, если ему вдруг вздумается вернуться в мир живых, никак не мог встать. Несмотря на все достижения Древних греков в науке, они были довольно суеверными.

9. Размер имел значение: чем меньше — тем лучше

Если внимательно присмотреться к древнегреческим скульптурам, то в местах отсутствия фиговых листочков отчетливо видны довольно скромные размеры гениталий. Все дело в существовавших тогда стандартах красоты: у богов, героев и атлетов там все должно было быть аккуратно и скромно.

10. Сросшиеся брови у девушек были эталоном красоты

Густые-прегустые брови, сросшиеся на переносице, могли пленить даже самого закаленного в битвах героя. Если растительность на лице не была такой обильной, брови-ниточки приходилось прикрывать кусочками шерсти животных.

Какие из этих фактов вы знали?