Как управляли сознанием людей на референдуме

"Австрия — первая жертва нацизма". Этот лозунг был провозглашен в 1943 году на Московской конференции и был популярен вплоть до 1955 года. Тогда аншлюс Австрии считался проявлением военной агрессии фашистской Германии. "Рамблер" выяснил, так ли однозначно восприняли присоединение к Германии сами австрийцы.

После Первой мировой войны карта Европы серьезно изменилась, на осколках империй возникли два относительных слабых немецкоязычных государства. И конечно, среди жителей Австрии и Германии были популярны идеи объединения.

Когда к власти в Германии пришел Гитлер, объединение с Австрией стало одной из внешнеполитических задач. Напомним, что фюрер родился в Австрии. Ему удалось осуществить свою мечту. В марте 1938 года немецкие войска вошли в Австрию, а в апреле состоялся референдум, результаты которого узаконили аншлюс.

Немецкое руководство сделало все для того, чтобы люди проголосовали "за". К этому подталкивал и дизайн бюллетеней.

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Ячейка "За" располагалась посередине и была практически в два раза крупнее ячейки "Против". В результате при явке 99,71% за объединение проголосовали 99,73% граждан.