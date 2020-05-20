Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как управляли сознанием людей, когда это еще не было мейнстримом 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
Как управляли сознанием людей на референдуме
Фото: Bundesarchiv
"Австрия — первая жертва нацизма". Этот лозунг был провозглашен в 1943 году на Московской конференции и был популярен вплоть до 1955 года. Тогда аншлюс Австрии считался проявлением военной агрессии фашистской Германии. "Рамблер" выяснил, так ли однозначно восприняли присоединение к Германии сами австрийцы.
После Первой мировой войны карта Европы серьезно изменилась, на осколках империй возникли два относительных слабых немецкоязычных государства. И конечно, среди жителей Австрии и Германии были популярны идеи объединения.
Когда к власти в Германии пришел Гитлер, объединение с Австрией стало одной из внешнеполитических задач. Напомним, что фюрер родился в Австрии. Ему удалось осуществить свою мечту. В марте 1938 года немецкие войска вошли в Австрию, а в апреле состоялся референдум, результаты которого узаконили аншлюс.
Немецкое руководство сделало все для того, чтобы люди проголосовали "за". К этому подталкивал и дизайн бюллетеней.
wikipedia.org
Ячейка "За" располагалась посередине и была практически в два раза крупнее ячейки "Против". В результате при явке 99,71% за объединение проголосовали 99,73% граждан.
Видео дня. Зачем в СССР скрывали древние технологии
Комментарии 5
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кем был самый живучий командир Красной Армии
Кем был самый живучий командир Красной Армии
70-летний Гир в третий раз стал отцом
70-летний Гир в третий раз стал отцом
Что выдает человека, выросшего в бедности
Что выдает человека, выросшего в бедности
Когда нет выхода: сам себе хирург
Когда нет выхода: сам себе хирург
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Проклятые вещи, к которым лучше не прикасаться
10:59
Проклятые вещи, к которым лучше не прикасаться
Вещи Истории
Кот искусал ветеринара, заступившись за собаку
00:13
Кот искусал ветеринара, заступившись за собаку
Безумный мир
Диктаторы, добровольно ушедшие в отставку
08:03
Диктаторы, добровольно ушедшие в отставку
Люди Истории
Крутейший способ избавиться от навязчивых звонков
00:23
Крутейший способ избавиться от навязчивых звонков
Люди
Хитрый кот запер собаку в вольере
00:23
Хитрый кот запер собаку в вольере
Безумный мир
Какая русская еда ужасает и восхищает иностранцев
00:52
Какая русская еда ужасает и восхищает иностранцев
Люди
Что озадачило ученых на первых снимках с Урана
11:54
Что озадачило ученых на первых снимках с Урана
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение