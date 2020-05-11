Названы 10 главных угроз человечеству 

Сокращение природных ресурсов, особенно водных;

Разрушение экосистем и утрата биоразнообразия;

Рост численности населения за пределами способности Земли;

Глобальное потепление и антропогенное изменение климата;

Химическое загрязнение земной системы, включая атмосферу и океаны;

Рост продовольственной незащищенности и ухудшение качества питания;

Ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения;

Пандемии новых и неизлечимых болезней;

Появление мощных, неконтролируемых новых технологий;

Национальная и глобальная неспособность понять эти риски и принять превентивные меры в отношении них. Риски, которые озвучили специалисты, имеют равную степень важности и перечислены хаотично. Итак, вот они, 10 угроз человечеству:

Комиссия, предоставившая доклад, была сформирована в прошлом году. Месяц назад был проведен первый круглый стол, в котором приняли участие более 40 ученых, мыслителей и политических лидеров.

В озвученном докладе говорится, что способность нашего вида причинять самим себе массовый вред ускоряется с середины 20 века. Глобальные тенденции в области демографии, информационных технологий, политики, военных действий, климата, экологического ущерба и техники привели к совершенно новому уровню риска.

Возникающие в настоящее время риски разнообразны, глобальны и сложны. Каждый из них представляет собой «значительную» угрозу для человеческой цивилизации, «катастрофический риск» и может фактически уничтожить человеческий род.

Все 10 пунктов взаимосвязаны. Это означает, что многие существующие системы, которые мы считаем само собой разумеющимися, включая нашу экономику, продовольствие, энергетику, производство и отходы, общественную жизнь и системы управления должны подвергнуться тщательному изучению и реформированию.