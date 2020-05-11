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Названы 10 главных угроз человечеству 

Популярная механика 4 часа назад
Названы 10 главных угроз человечеству
Фото: Популярная механика
Риски, которые озвучили специалисты, имеют равную степень важности и перечислены хаотично. Итак, вот они, 10 угроз человечеству:
  • Сокращение природных ресурсов, особенно водных;
  • Разрушение экосистем и утрата биоразнообразия;
  • Рост численности населения за пределами способности Земли;
  • Глобальное потепление и антропогенное изменение климата;
  • Химическое загрязнение земной системы, включая атмосферу и океаны;
  • Рост продовольственной незащищенности и ухудшение качества питания;
  • Ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения;
  • Пандемии новых и неизлечимых болезней;
  • Появление мощных, неконтролируемых новых технологий;
  • Национальная и глобальная неспособность понять эти риски и принять превентивные меры в отношении них.
Комиссия, предоставившая доклад, была сформирована в прошлом году. Месяц назад был проведен первый круглый стол, в котором приняли участие более 40 ученых, мыслителей и политических лидеров.
В озвученном докладе говорится, что способность нашего вида причинять самим себе массовый вред ускоряется с середины 20 века. Глобальные тенденции в области демографии, информационных технологий, политики, военных действий, климата, экологического ущерба и техники привели к совершенно новому уровню риска.
Возникающие в настоящее время риски разнообразны, глобальны и сложны. Каждый из них представляет собой «значительную» угрозу для человеческой цивилизации, «катастрофический риск» и может фактически уничтожить человеческий род.
Все 10 пунктов взаимосвязаны. Это означает, что многие существующие системы, которые мы считаем само собой разумеющимися, включая нашу экономику, продовольствие, энергетику, производство и отходы, общественную жизнь и системы управления должны подвергнуться тщательному изучению и реформированию.
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