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Почему раньше женщины купались в машинах 

Мария Сергеева 3 часа назад
Почему раньше женщины купались в машинах
Фото: Wikipedia
В конце XVIII — начале XIX века женщины купались в специальных машинах, сделанных в виде деревянных кабинок для переодевания на больших колесах. Изобретение англичан в свое время распространилось по всей Европе. С чем был связан рост популярности купальных машин — в материале "Рамблера".
Викторианская эпоха привнесла стремительные изменения во многие сферы жизни общества, обязывая соблюдать строгую мораль. Нравственность во время правления королевы Виктории была национальным достоянием, которое оберегалось государством и очень высоко ценилось в самом обществе.
Wilhelm Dreesen
Так, ограничения затронули и купание в море. Женщин доставляли к воде в кабинках, где они переодевались в полностью закрытый купальный костюм. Толкали повозку лошади или же носильщики.
Купальная машина королевы Виктории:
foshie / Mark Fosh
Процесс купания у женщин с большим достатком сопровождался помощью служанок. Если дама не умела плавать, что чаще всего и было, ее привязывали к машине, чтобы она не утонула.
Только вдали от любопытных глаз женщина могла погрузиться в воду. А когда процесс купания был окончен, дама поднимала специальный флажок и повозку доставляли обратно к берегу.
Wilhelm Dreesen
Мода на купальные машины сошла на нет к началу XX века, а на европейских пляжах специальные повозки с дамами в те времена стали настоящей редкостью.
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