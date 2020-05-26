Зачем ковбои вертели оружие в руках и дули на ствол 

Наверняка вы помните кадры из вестернов, в которых ковбои (да и не только они) быстро верят в руке оружие, а после выстрела зачем-то дуют на дуло пистолета. На самом деле это не просто режиссерский трюк, призванный привлечь внимание к герою (хотя, наверно, и это тоже), на самом деле эти действия когда-то давно обязательно ковбои и правда проделывали. Для чего был нужен этот странный ритуал, рассказывает «Рамблер».

Привычка вертеть оружие в руке и дуть на дуло пистолета после выстрела появилась у стрелков после появления знаменитого револьвера «Кольт» в 1873 году. Особенностью оружия было отсутствие у него кожуха для охлаждения ствола. После выстрела ствол оружия очень сильно нагревался и убрать его в кобуру было невозможно: можно было получить сильный ожог.

Чтобы помочь револьверу поскорее остыть, ковбои придумали дуть на его ствол. Правда, для остужения оружия таким образом требовалось довольно много времени, поэтому кому-то пришла в голову еще одна идея — вертеть револьвер в руке. Воздух обдувает, оружие, оно быстрее охлаждается.

Позже быстрое вращение оружия в руке приобрело еще одну функцию: стрелок таким образом показывал противнику свою опытность. Ведь для того, чтобы научиться быстро вращать револьвер в руке, требовались внимательность и сноровка. Для стрелка эти вещи очень важны, поэтому считалось, что если ковбой легко выполняет подобный трюк, это служит показателем опытности стрелка.