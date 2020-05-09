В какие мифы верили люди во время эпидемии чумы 

Средневековая эпидемия заставила людей искать разные способы защиты от напасти. Так, торговцы продавали в своих лавках дорогие амулеты, пытаясь заработать на пандемии.

Горожане изготавливали чучела, символизирующие болезнь, веря, что сжигание поможет отогнать чуму.

Считалось, что ртуть или серебро поможет отвадить заболевание от человека.

Во Франции действовал обычай, который соблюдали религиозные деятели: городские стены обвивали веревкой, которую поджигали во время мессы.

Многие люди верили в духов, пославших "черную смерть" в качестве наказания за грехи.

Некоторые запирались в своих домах, считая, что болезнь может залететь в открытую дверь.

Чтобы воспрепятствовать заражению использовали аромат цветов, которые брали с собой, когда выходили на улицу.

Кроме того, распространенной практикой было употреблять много молока, чтобы избежать болезни.

Полагали, что если обнаженная женщина будет перепахивать землю вокруг дома, а остальные члены семьи будут находиться в помещении, то "черная смерть" обойдет стороной. Порой, даже самое незначительное событие вызывает различные суеверия, особенно такое было распространено в древние времена. Даже сейчас есть люди, которые считают все происходящее с коронавирусом следствием глобального заговора, что и говорить о таком явлении в мировой истории как "черная смерть", жертвами которой стали десятки миллионов человек. "Рамблер" рассказывает о том, во что верили люди во время эпидемии бубонной чумы.

Вместе с этим шел поиск отравителей, которые насылали чуму с помощью проклятий. В основном гонениям подвергались евреи, которых и раньше обвиняли в ритуальных убийствах.

Во время эпидемии в 1348-1351 годов по Европе прокатилась волна погромов, вызванная верой в то, что евреи меньше болели чумой, чем христиане. Вероятно, у представителей общин редко появлялась первая группа крови, а ввиду ее восприимчивости к чумной палочке это могло сыграть существенную роль в вопросе заболевания чумой.

Погромы временно прекратились только в 1351-м году, когда пандемия пошла на спад, погубив, по разным оценкам, от 30 до 60% населения Европы.