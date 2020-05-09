В какие мифы верили люди во время эпидемии чумы 

Порой, даже самое незначительное событие вызывает различные суеверия, особенно такое было распространено в древние времена. Даже сейчас есть люди, которые считают все происходящее с коронавирусом следствием глобального заговора, что и говорить о таком явлении в мировой истории как "черная смерть", жертвами которой стали десятки миллионов человек. "Рамблер" рассказывает о том, во что верили люди во время эпидемии бубонной чумы.
- Средневековая эпидемия заставила людей искать разные способы защиты от напасти. Так, торговцы продавали в своих лавках дорогие амулеты, пытаясь заработать на пандемии.
- Горожане изготавливали чучела, символизирующие болезнь, веря, что сжигание поможет отогнать чуму.
- Считалось, что ртуть или серебро поможет отвадить заболевание от человека.
- Во Франции действовал обычай, который соблюдали религиозные деятели: городские стены обвивали веревкой, которую поджигали во время мессы.
- Многие люди верили в духов, пославших "черную смерть" в качестве наказания за грехи.
- Некоторые запирались в своих домах, считая, что болезнь может залететь в открытую дверь.
- Чтобы воспрепятствовать заражению использовали аромат цветов, которые брали с собой, когда выходили на улицу.
- Кроме того, распространенной практикой было употреблять много молока, чтобы избежать болезни.
- Полагали, что если обнаженная женщина будет перепахивать землю вокруг дома, а остальные члены семьи будут находиться в помещении, то "черная смерть" обойдет стороной.
Вместе с этим шел поиск отравителей, которые насылали чуму с помощью проклятий. В основном гонениям подвергались евреи, которых и раньше обвиняли в ритуальных убийствах.
Во время эпидемии в 1348-1351 годов по Европе прокатилась волна погромов, вызванная верой в то, что евреи меньше болели чумой, чем христиане. Вероятно, у представителей общин редко появлялась первая группа крови, а ввиду ее восприимчивости к чумной палочке это могло сыграть существенную роль в вопросе заболевания чумой.
Погромы временно прекратились только в 1351-м году, когда пандемия пошла на спад, погубив, по разным оценкам, от 30 до 60% населения Европы.