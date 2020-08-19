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Палеонтологи назвали самое опасное место планеты за всю историю Земли 

Популярная механика и ещё 2 1 час назад
Палеонтологи назвали самое опасное место планеты
Фото: Популярная механика
Об этом сообщает международная группа ученых, опубликовавшая самый большой обзор ископаемых на юго-востоке Марокко за последние 100 лет. Как говорят сами исследователи, эта работа открывает окно в эпоху динозавров Африки.
Около 100 миллионов лет назад на месте исследования располагалась обширная речная система, наполненная множеством видов водных и наземных животных. Окаменелости из группы Кем-Кем (название геологической группы местности) включают 3 самых крупных хищных динозавров из когда-либо известных, а также птерозавров и крокодилоподобных охотников. Авторы исследований подчеркивают, что такой «набор» делает это место самым опасным в истории планеты.
По словам профессора Дэвида Мартилла из Университета Портсмута, многие хищники полагались на обильные запасы рыбы. «Это место было заполнено рыбой огромных размеров, включая гигантских целакантов и бурого протоптера».
Исследователи из университетов разных стран мира подготовили первый подробный и полностью иллюстрированный отчет о богатом ископаемыми склоне, ранее известном как Кем-Кем. Последний раз крупная работа по ископаемым Африки была проведена немецким палеонтологом Эрнстом Стромером в 1936 году, именно поэтому ученые подчеркивают важность исследований сейчас, с современными технологиями, чтобы пролить свет на древнее прошлое Африки.
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